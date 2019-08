Perché Maurizio Costanzo non ha un profilo Facebook e Instagram

Nonostante gli 81 anni, Maurizio Costanzo si tiene al passo coi tempi. Al giornalista e conduttore, da sempre molto curioso e attento alle novità, non ne sfugge una. Eppure, al contrario di tanti altri, lo scrittore ha scelto di non avere un profilo Instagram o Facebook. Costanzo, così come la moglie Maria De Filippi, si tiene lontano dai social network, pur riconoscendone l’utilità e i grandi vantaggi che hanno regalato al mondo moderno. Il motivo di questa scelta? Come spiegato al settimanale Chi, Maurizio ci tiene molto alla sua privacy e dopo aver trascorso tutta la sua vita davanti alle telecamere vuole godersi i momenti più intimi delle sue giornate. “Social network? Non mi avranno mai, piuttosto preferisco annoiarmi. Riconosco che sono stati una grande invenzione, ma ho passato una vita intera sotto i riflettori e ci tengo al mio privato”, ha sottolineato Costanzo.

Dove vanno in vacanza Maria De Filippi e Maurizio Costanzo

Sempre nell’intervista concessa alla rivista diretta da Alfonso Signorini, Maurizio Costanzo ha voluto ringraziare la moglie Maria De Filippi. È grazie alla collega se ora riesce finalmente a godersi le vacanze. Maurizio è una persona che si annoia facilmente, al quale piace molto informarsi e lavorare, e che in passato ha fatto fatica a godersi il sole e il mare. Ma con la De Filippi accanto ha capito che è importante, almeno ad agosto, staccare la spina e ricaricare le pile. “È grazie a mia moglie se ho scoperto il concetto di relax. Prima di incontrarla, solo a sentir parlare di vacanze fuggivo via. Oggi, invece, ho iniziato ad apprezzarle. Certo, mi annoio quanto basta, ma alla pausa estiva non rinuncio più”, ha puntualizzato. Da 16 anni Maurizio e Maria trascorrono l’estate ad Ansedonia, in Toscana, dove hanno acquistato una villa.

Cosa fanno ad Ansedonia Maria De Filippi e Maurizio Costanzo

Ad Ansedonia Maurizio Costanzo e Maria De Filippi trascorrono tutte le mattine insieme per poi ritrovarsi la sera. Dopo pranzo il giornalista resta a casa a leggere, scrivere e guardare la tv mentre la moglie si concede un giro in barca. I due si ritrovano poi dopo le 19, per cenare insieme. “Ogni coppia dovrebbe investire nel piacere di ritrovarsi. Quando Maria esce, non aspetto altro che il suo ritorno. Ceniamo, parliamo, ci godiamo la nostra serata”, ha osservato Costanzo.