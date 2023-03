Mare Fuori, Maria Esposito furiosa: la risposta ai gossip su Caiazzo

Maria Esposito, l’attrice nota ai più per il ruolo di Rosa Ricci nella fortunata serie tv Mare Fuori, ha deciso di fare chiarezza sulla sua vita privata e frenare certi gossip e indiscrezioni a quanto pare del tutto infondati.

Di recente si è parlato di una love story segreta tra la Esposito e Massimiliano Caiazzo, l’interprete che presta il volto a Carmine Di Salvo fin dalla prima stagione.

Si è parlato addirittura di tradimenti visto che sia Maria Esposito sia Massimiliano Caiazzo: lei con un altro attore di Mare Fuori, Antonio Orefice alias Totò; lui con la ballerina di Amici Elena D’Amario.

Rosa Ricci ha dunque fatto sapere via Instagram:

“Leggo messaggi e commenti abbastanza “stupidi” dove ci sono persone che si fanno film mentali e dinamiche paranormali, dove non c’entra niente la mia vita privata con il mio essere un’attrice professionista. Tutto ciò mi rattrista veramente, soprattutto in questo momento dove mi sento felice e libera nel vero senso della parola. Quindi ovviamente mi rivolgo a quella piccola fetta di commenti e messaggi “stupidi” di stare tranquilli e sereni perché le nostre amicizie e i nostri legami anche se magari non si vedono sono cosi solidi e veri, senza interessi e soprattutto senza gelosie”