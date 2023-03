Alessandro Orrei, Mimmo nella serie televisiva di Rai 2 “Mare Fuori“, ha recentemente rilasciato un’intervista a “Casa Pipol”. Nella chiacchierata con il portale, ha parlato dei rapporti con il resto del cast, delle polemiche nate intorno alla fiction, di come sta vivendo il successo e della quarta stagione in arrivo. Intervista da Gabriele Parpiglia, Amedeo Venza, Le Donatella, Giovanna Abate e gli altri conduttori del format, l’attore ha raccontato dei sacrifici fatti per poter dedicarsi alla sua passione, ovvero la recitazione. Il ragazzo viene da Benevento ed è dovuto andare via di casa per poter studiare. Il successo è poi arrivato grazie alla partecipazione in “Mare Fuori”, dove interpreta il suo personaggio a partire dalla seconda stagione.

Il rapporto del cast di “Mare Fuori” fuori dal set

Ma come sono i rapporti con il resto del cast? Alessandro ha dichiarato di andare d’accordo con i suoi colleghi, ma allo stesso tempo ha anche confessato che i rapporti possono diventare complicati sul set, a causa del fatto che gli attori si immedesimano profondamente nei loro personaggi. Questo può creare delle tensioni, ma allo stesso tempo rende la serie ancora più autentica e coinvolgente per gli spettatori. Inoltre, Orrei ha confermato che sarà presente nella quarta stagione di “Mare Fuori” e che le riprese inizieranno a maggio, proseguendo fino ad agosto o settembre.

Durante l’intervista, Alessandro ha anche affrontato le polemiche sollevate da Giulia Salemi, che aveva dichiarato che gli attori della serie si erano comportati in maniera abbastanza spocchiosa con lei. Il 24enne ha spiegato che, al contrario, loro cercano sempre di essere il più disponibili possibile con i fan e con il pubblico in generale, ma che spesso non vengono considerati come esseri umani a causa del loro ruolo nella serie. Ha, infatti, raccontato di aver cominciato a soffrire di ansia sociale a seguito del ‘boom’ del telefilm e che sta ancora imparando a gestire tutto questo successo.

In conclusione, il protagonista di “Mare Fuori” si è mostrato entusiasta per il riscontro che ha avuto la terza stagione della serie ed è entusiasta di tornare preso sul set. Non resta che attendere le riprese e scoprire cosa ci riserverà la quarta stagione della serie televisiva italiana furore tra i giovani.