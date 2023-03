Gli attori di Mare Fuori sempre più presenti in tv grazie al grande successo delle prime tre stagioni della serie. Dopo l’ospitata al Festival di Sanremo e l’apparizione a C’è posta per te il cast è stato invitato da Mara Venier a Domenica In. Un intervento piuttosto atteso dai fan di Carmine, Chiattillo, Ciro e company che però è stato al centro di diverse gaffe e polemiche.

Ad un certo punto, dopo l’intervista ad Alessandro Siani e LDA, Mara Venier ha annunciato in studio l’ingresso di Fabio Concato. Quando però le porte dello studio si sono aperte sono apparsi gli attori di Mare Fuori. Giacomo Giorgio e colleghi sono stati invitati a tornare dietro le quinte mentre la Venier è scoppiata a ridere. È poi corsa ad abbracciare Concato, spuntato praticamente dall’altro lato del suo salotto televisivo.

Qualche minuto dopo è andata in scena la seconda gaffe, sempre con gli attori di Mare Fuori. Zia Mara ha abbracciato e baciato in studio i ragazzi senza però accorgersi che era in diretta. La conduttrice pensava di essere ancora in pubblicità. Due gaffe che hanno fatto chiacchierare parecchio sui social network ma del resto è il bello della diretta…

Su Twitter non sono mancate le consuete polemiche, legate a dettagli che non sono particolarmente piaciuti. Molti, ad esempio, non hanno apprezzato la scelta di vedere a Domenica In solo una donna del cast di Mare Fuori, ovvero Maria Esposito alias Rosa Ricci. Forse le altre attrici erano impegnate altrove ma i telespettatori si sono lamentati per la mancanza di quote rosa.

Alcuni fan hanno invece storto il naso davanti alla scelta di non far sedere Maria Esposito, unica ragazza di Mare Fuori presente dalla Venier, al centro dello studio di Domenica In ma quasi in disparte. In realtà la giovane attrice napoletana era pronta ad accomodarsi tra i colleghi uomini ma è stata prontamente bloccata da un assistente di studio, come potete vedere nel video più in basso.