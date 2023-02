È già finita la storia tra la ballerina Elena D’Amario e l’attore di “Mare Fuori” Massimiliano Caiazzo? Così sospetterebbero gli utenti del web. Ma, facciamo un passo indietro. I rumors su una possibile frequentazione tra i due sono iniziati quest’estate. Galeotte furono le storie Instagram, che hanno visto in alcuni casi i due condividere le stesse canzoni nelle stesse giornate. Un primo indizio risale ad agosto 2022, con la “coppia” che condivise il brano “Poetry: How dows It Feel?” di Akua Naru su sfondo nero. Lo stesso è accaduto con “Rossetto e cioccolato” di Ornella Vanoni. Inoltre, gli svariati ‘mi piace’ che i due si scambiavano confermavano quantomeno una conoscenza. Dopodiché, sono stati avvistati più volte: era prima uscita uno scatto in cui si abbracciavano e, inoltre, recentemente dei fan hanno pubblicato una foto insieme ai due nel giorno di Capodanno. Elena e Massimiliano non hanno mai confermato né smentito i gossip, ma tutte le strade portavano a pensare ad una probabile liason. Tuttavia, da alcuni giorni, alcuni post della ballerina indicherebbero che ci sia stato un allontanamento.

L’ultima interazione social tra la “coppia” risale al 4 febbraio, quando la D’Amario ha commentato un post dell’attore in cui ringraziava i suoi seguaci per il successo di “Mare Fuori”. Da lì, i like e i commenti ai rispettivi post sono spariti. Nulla di eclatante, data la riservatezza di entrambi. A far nascere il dubbio di una possibile rottura, sono state, in realtà, delle storie condivise dall’ex allieva di “Amici” negli ultimi giorni. Nel giorno di San Valentino, l’ex di Enrico Nigiotti ha postato una foto con la scritta: “Oggi è il 14/02/2023, San Valentino. Se senti le farfalle nello stomaco è la fame”. Secondo molti, la frase denoterebbe che la ballerina è di nuovo single.

Inoltre, proprio poche ore fa, la 32enne abruzzese ha condiviso una citazione di Victor Hugo: “La suprema felicità della vita è essere amati per quello che si è, o meglio, essere amati a dispetto di quello che si è“. Su Twitter si sono scatenati con le teorie e la maggior parte ha pensato che si trattasse di una frecciatina nei confronti di Caiazzo. Non è tutto, però. Successivamente Elena ci è andata ancora più pesante con un’altra riflessione, densa di significato. Questa volta ha quotato l’ex senatrice Rita Levi Montalcini: “‘È qui con suo marito?’ chiese convinta che fossi la moglie di uno dei relatori-scienziati. ‘Sono io mio marito’ risposi”. In questo caso potrebbe essere solo una volontà di affermare il proprio spirito femminista. Ma, considerando le precedenti storie, rimane il dubbio che abbia voluto lanciare un’altra ‘stoccata’ al giovane campano.

Ad ogni modo, è giusto ribadire che queste rimangono solamente supposizioni, dato che i due non hanno mai parlato della loro vita privata. Ciò nonostante, una crisi nella ‘coppia’ pare essere alquanto probabile. Non resta che attendere per scoprire cosa succederà tra la professionista di “Amici” e l’attore protagonista della serie del momento.