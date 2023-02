Recentemente, Giulia Salemi è finita sotto il mirino delle fan di una delle serie più seguite del momento, “Mare Fuori”. Durante il suo programma radiofonico su “R101”, infatti, la conduttrice italo – persiana ha svelato un aneddoto sui protagonisti della popolare fiction. A quanto pare, l’influencer e i giovani attori si sono incrociati in aeroporto, entrambi di ritorno dal Festival di Sanremo. Stando al racconto della Salemi, gli interpreti del telefilm avrebbero mostrato una certa presunzione e sufficienza nei suoi confronti. “Se la tirano in un modo”, le parole esatte di Giulia. Da allora, l’opinionista sta ricevendo una vera e propria “shitstorm” dall’agguerritissimo fandom della serie furore tra i giovani. Poco dopo, è arrivata la risposta di qualcuno del cast di “Mare Fuori”. Trattasi di Giacomo Giorgio (Ciro Ricci nella nota fiction), che ha messo una storia sul suo profilo Instagram, per poi rimuoverla poco dopo.

L’attore ha condiviso il post di “Trash Italiano” che riportava la notizia della Salemi che criticava il cast maschile della serie. Sotto la foto ha commentato con un: “Cosa non si fa per un po’ di hype…”. Come menzionato prima, la storia è stata poi cancellata, probabilmente a causa della “guerra” generata tra i due fandom dei protagonisti della polemica: da una parte i fan di “Mare Fuori”, dall’altra i numerosissimi fan “Prelemi”. In ogni caso, gli utenti ormai avevano già salvato la stoccata, che è poi diventata virale sul web. Inoltre, i più curiosi hanno scovato uno scatto che svela un clamoroso retroscena tra Giacomo e Giulia.

È, infatti, riemersa una vecchia fotografia di Giacomo Giorgio e Giulia Salemi insieme. Nella foto è possibile vedere l’ex vippona mentre dà un bacio sulla guancia dell’attore. Successivamente, è apparso anche un goliardico video: il 24enne, scherzando con l’influencer, le diceva che il suo unico difetto è quello di non amare Napoli, al che Giulia rispondeva chiedendo ai suoi followers di convincerla a scoprire meglio la città partenopea. Insomma, i due si conoscevano già da tempo. Ma com’è nata questa conoscenza? A quanto pare, Giacomo e Giulia studiavano recitazione insieme.

La relazione che li legava non è nota: non si sa se si trattasse di semplice amicizia o se, addirittura, ci fosse stato qualcosa di più. In ogni caso, alla luce delle ultime polemiche, queste foto destano molta curiosità. A questo punto, viene da chiedersi se l’opinionista italo – persiana non si sia scagliata contro gli attori della serie di Rai 2 a causa di un precedente con Giacomo. Sarà per questo che, proprio lui, tra tutto il cast, ha voluto rispondere alle dichiarazioni della Salemi? Chissà…