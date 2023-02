Giulia Salemi, tuonata sul cast di Mare Fuori e Blanco (video)

Giulia Salemi si è permessa (è il caso di dirlo, alla luce del fandom particolarmente affezionato) di criticare aspramente gli attori maschili protagonisti di Mare Fuori 3, la celebre e amatissima serie i cui interpreti sono stati ospiti lo scorso venerdì 10 febbraio sul palco del Festival di Sanremo 2023.

Subito dopo la loro toccata e fuga nella cittadina ligure, la “Persiana” ha avuto modo di incrociare gli attori della fiction Rai, che a quanto pare in aereo non si sarebbero comportati molto bene con lei. Stando al racconto di Giulia Salemi, infatti, i protagonisti della serie avrebbero mostrato nei suoi confronti una certa spocchia che lei di certo non ha apprezzato.

Chiacchierando con il suo co-conduttore Marco Fantini nel suo spazio R101, Good Times, Giulia Salemi ha dichiarato fuori dai denti:

Mentre ero a Sanremo ho incontrato tutto il cast di Mare Fuori in aereo. Ma anche meno, cioè! Pensano di salvare vite umane. Se la tirano in un modo, capito! Con tutto il bene. Non sopporto la gente che se la tira. Puoi farlo con 30 anni di carriera, non con una serie alle spalle. Tranne le donne però, le donne sono carine. Le ragazze sono state carine”.

La frecciatina di Giulia Salemi è dunque rivolta, tra gli altri, a Nicolas Maupas, Giacomo Giorgio, Massimiliano Caiazzo, Artem Tkachuck, Domenico Cuomo e Kyshan Wilson.

Sempre oggi Giulia Salemi si è concessa il lusso di sparlare anche di Blanco, che com’è noto ha fatto una pessima figura sul palco dell’Ariston distruggendo tutto quello che gli è passato sotto mano. Rispetto a quanto ha combinato, la Salemi non avrebbe proprio intenzione di fargli alcuno sconto, e ha dichiarato:

“Oggi, penso l’abbiate vista ovunque, è uscita la notizia che Blanco è ufficialmente indagato dalla Procura di Imperia. Sappiamo tutti quello che ha fatto con la canzone che parlava di rose. Rose che sono andate distrutte insieme a tutta la scenografia. Posso dire? Adesso non so come andrà a finire, però è giusto punire. Perché nella nuova generazione, torno a nonna Giulia, non c’è il senso del dovere.”

Non paga, la Persiana oggi esperta social al Grande Fratello Vip si è sentita in dovere di rifilare al giovane artista un’altra stoccatina bella e buona. Ecco le sue dichiarazioni in radio:

“Uno fa una canzone, tutti lo amano e allora si sente legittimato a fare tutto ciò che vuole. E questa arroganza che hanno, specialmente i ragazzi un po’ più piccoli, la famosa generazione Z, che sono un attimo famosi e si sentono il Dio sceso in Terra, è giusto riportarli con i piedi per terra. Devono rispettare le regole. Una società di successo è fatta di regole e soprattutto non sopporto la gente che se la tira”.

Qui sotto trovate il video del suo intervento, già diventato virale.

Ci mancavano contro i fans di blanco e degli attori maschili di mare fuori

La Salemi ci ha pensato leipic.twitter.com/zzfyz93IvB — Ma&Mi (@bloccofacile) February 16, 2023

Giulia Salemi: un periodo molto complicato

Può essere che Giulia Salemi abbia il dente così tanto avvelenato per quello che le sta succedendo di recente? Com’è ormai noto, l’influencer sta vivendo giorni molto difficili alla luce dell’ormai conclamata crisi sentimentale con il suo storico fidanzato, Pierpaolo Pretelli.

In diretta al GF Vip, Salemi ha confermato di star vivendo un momento molto complicato con il suo Pier, con il quale però sta lavorando duro per riuscire ad uscirne. Ad aiutarla in questo complesso percorso ci si è messo anche Alfonso Signorini, che ieri sera ha confermato di aver incontrato la coppia per un confronto a tre. Basterà per farli tornare più innamorati di prima?