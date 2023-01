Lei è tra i volti più amati di Amici di Maria De Filippi, lui uno degli attori più amati di Mare Fuori. E insieme potrebbero essere invece una nuova coppia. Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo si frequentano ancora e nelle scorse ore sono saltate fuori le prove. Non è la prima volta che si vocifera della vicinanza fra questi due giovani volti della tv, eppure in quella occasione il gossip si è fermato. Qualcuno ha pensato fosse tutto finito tra loro, magari la storia non era decollata. Oppure sono stati bravi a nascondersi ma in questi giorni, invece, sono stati beccati.

Ci sono ancora segnalazioni su di loro e a riportarle è stata Deianira Marzano su Instagram. Gli indizi hanno parlato chiaro sin da subito, adesso cominciano però ad avvistarli insieme. In un primo messaggio postato dall’influencer su Instagram si legge che da tempo ormai le storie simili sui social fanno pensare che ci sia più di un’amicizia fra i due. C’è di più: Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo sono stati avvistati a Capodanno.

Stando alla segnalazione, i due avrebbero trascorso l’ultimo dell’anno insieme a Venezia e chi li ha visti ha parlato di due ragazzi innamoratissimi. La stessa Marzano ha fatto notare che non c’erano prove o foto di quanto affermato in questa segnalazione. Le è arrivata poco dopo, però, perché in una seconda storia c’è la foto di Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo insieme. Nello scatto i due sono molto vicini, in effetti. Nella relativa segnalazione si legge che sono stati visti insieme in più occasioni, alla Rinascente oppure al McDonald’s, dove è stata fatta la foto.

Massimiliano Caiazzo sta per tornare in onda con la terza stagione di Mare Fuori, disponibile prima su Rai Play e poi in prima serata su Rai Due. Ci saranno ulteriori indizi sulla storia d’amore con Elena D’Amario? Chissà, magari la ballerina posterà qualcosa sui social network guardando le nuove puntate con Carmine protagonista. Caiazzo infatti nella fiction veste i panni di Carmine Di Salvo. Hanno qualcosa in comune: anche Elena ha debuttato come attrice nella fiction Che Dio ci Aiuti 7.