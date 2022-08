Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo stanno insieme? Ormai tutti i loro fan se lo chiedono e loro due non smettono di lasciare indizi sparsi qui e là sui social. Non ci sono foto di loro insieme, i paparazzi stavolta non hanno a che fare con questo gossip. Eppure sono i loro profili Instagram che hanno dato il via allo scoop. Da qualche settimana infatti ci sono contenuti molto simili tra le loro stories e all’ennesimo indizio non possono più essere solo delle coincidenze!

Come notato da Whoopsee, nelle scorse ore Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo hanno postato la stessa canzone su Instagram. Si tratta di un brano del 2011 di Akua Naru dal titolo Poetry: How does it feel?. A stupire non è solo il fatto che abbiano scelto lo stesso brano ma che lo abbiano postato più o meno alla stessa ora. Non è la prima volta che c’è questo possibile scambio di dediche, inoltre.

Nei giorni scorsi hanno scelto un brano di Ornella Vanoni, Rossetto e Cioccolato. Hanno semplicemente gli stessi gusti musicali? Uno prende ispirazione dall’altra? Tutto può essere, ma gli indizi non si limitano alle canzoni. Tra le loro stories Instagram è apparsa anche la stessa emoji, quella di un drago. Anche stavolta si è trattato di una coincidenza? Oppure si può parlare di flirt in corso tra Elena D’Amario e l’attore di Mare Fuori? Senza tralasciare i like che si scambiano alle foto, perché si seguono anche su Instagram. Non resta che dar loro tempo di capire se uscire allo scoperto come coppia.

Chi è Massimiliano Caiazzo, il presunto nuovo fidanzato di Elena D’Amario

Massimiliano Caiazzo è nel cast di Mare Fuori, la serie tv del momento, che dopo essere andata in onda sulla Rai adesso sta esplodendo su Netflix. Viene da Napoli, ha 26 anni appena compiuti – è nato il 28 agosto 1996 – e ha preso parte già ad altre serie televisive. Ha recitato infatti in Furore, oltre che nei cortometraggi Sorrentum e Il simposio di Platone. In Mare Fuori veste i panni di Carmine, uno dei protagonisti che si trova nel carcere minorile.