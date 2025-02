Marco Masini: verità su Fedez da Mara Venier. Poi parla il rapper

Nella puntata di Domenica In andata in onda oggi pomeriggio Mara Venier ha ospitato in studio Marco Masini. Il cantante ha recentemente affiancato Fedez nella serata delle cover in un duetto della sua canzone “Bella stronza”, a cui il rapper ha aggiunto alcune barre con un riferimento alla sua esperienza personale. La conduttrice ha quindi chiesto al suo ospite come fosse stata per lui questa collaborazione ed un suo parere su Fedez. Poco dopo ha fatto ascoltare un messaggio da parte di quest’ultimo rivolto proprio a Masini. Scopriamo meglio che cosa hanno detto gli artisti l’uno sull’altro.

Ha fatto parecchio parlare la cover di “Bella stronza” portata a Sanremo da Fedez insieme al suo autore Marco Masini. Quest’ultimo è stato ospitato a Domenica In questo pomeriggio da Mara Venier. La conduttrice gli ha posto qualche domanda proprio in merito alla sua esperienza con il rapper e gli ha chiesto un parere sulla canzone portata da lui a Sanremo. Masini ha spiegato di aver imparato a coniugare due mondi completamente diversi e di aver apprezzato molto lavorare e stare sul palco con Fedez. Ha poi posto i suoi complimenti al collega, definendo la sua canzone la più bella di quest’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Marco ha poi spiegato come per il duetto con Fedez ci fossero aspettative molto alte e come abbia preferito prendersi del tempo per riflettere prima di accettare, questo perché voleva capire come sarebbe venuta la canzone. Poco dopo Mara Venier ha mandato sul maxischermo un videomessaggio proprio da parte di Federico, facendo una sorpresa al suo ospite. Il rapper ci ha difatti tenuto a ringraziare Masini per il duetto, sottolineando come sia stato per lui un onore poter presentare una sua versione di una pietra miliare della musica italiana come “Bella stronza”. Fedez ha poi chiuso il discorso esprimendo la volontà di poter collaborare nuovamente con Marco in futuro.

Di seguito le parole precise dell’artista:

Ciao Marco, ciao Mara. Sono molto contento di fare questo video perché non abbiamo avuto più modo di vederci dopo Sanremo e ci tengo tantissimo ad esprimere la mia fortissima gratitudine nei tuoi confronti Marco perché riuscire a essere in studio con te, lavorare insieme a te e riuscire a mettere mano ad una pietra miliare della discografia italiana come “Bella stronza” per me è stato un grandissimo onore. Questo tipo d’esperienze sono quelle esperienze che poi ti porti avanti in una carriera e quando ti guardi indietro sono quelle esperienze che sei felice di aver fatto. Quindi sono molto molto contento, molto molto grato e soprattutto ringrazio te per avermi dato l’opportunità di poter mettere mano ad una pietra miliare della discografia italiana come “Bella stronza” e spero che ci saranno in futuro nuove occasioni.

Dopo aver sentito il messaggio da parte del rapper, Masini ha sottolineato come fosse stato un onore anche per lui lavorare con Federico.