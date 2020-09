Marco Maddaloni e Romina Giamminelli: è nato il terzo figlio, l’annuncio

Marco Maddaloni e Romina Giamminelli sono diventati genitori due giorni fa, il 4 settembre 2020. Infatti è nato il loro terzo figlio, Giuseppe ‘Pino’. Ad annunciarlo su Instagram, attraverso un post e con due giorni di ‘ritardo’, è stato lo stesso Maddaloni che ha ricordato – lo aveva già spiegato Romina un paio di settimane fa – perché è stato scelto tale nome per il terzogenito. Trattasi di un omaggio allo ‘zio’ del bebè appena nato che nel settembre del 2000, alle Olimpiadi di Sidney vinceva la medaglia d’oro. Secondo Marco quell’impresa ha dimostrato a lui e a tutte le persone che nulla era impossibile. Per questo il neo papà ha chiamato il figlio Giuseppe ‘Pino’, augurandosi che in futuro il piccolo possa percorrere “la stessa strada dello zio come atleta e soprattutto come uomo”.

Marco Maddaloni e Romina Giamminelli sono diventati papà e mamma per la terza volta: è nato Giuseppe ‘Pino’

Maddaloni a fine post ha informato che il neonato e Romina stanno bene e il parto non ha avuto complicazioni. Tornando al nome scelto, Giamminelli spiegava pochi giorni fa che il marito è parecchio legato alle tradizioni familiari. Non a caso il primo figlio della coppia ha avuto il nome del padre di Marco, Giovanni. La secondogenita è stata invece chiamata come la madre di Romina, Giselle. Ora è giunto Pino. Si ricorda che il judoka e la compagna sono marito e moglie dal 2015. Circa un anno fa, per celebrare ulteriormente il loro legame, hanno rinnovato le promesse in Chiesa, dopo il trionfo di Maddaloni all’Isola dei Famosi.

Marco e Romina: il figlio perso e lo spavento durante la gravidanza di Giselle

Lo scorso ottobre, a Verissimo, in un’intervista di coppia, Romina ha svelato di aver perso un figlio in passato e di aver preso una grande paura durante la dolce attesa di Giselle, nata nel 2018. Circa il primo episodio, fu una confessione inedita quella fatta a Silvia Toffanin. Infatti la coppia non ne aveva mai parlato prima in pubblico. Nello studio televisivo confidò che non fu facile superare quel momento. Per quel che riguarda la gravidanza di Giselle, ci fu un enorme spavento. Maddaloni ha narrato che al quinto o sesto mese trovò la moglie svenuta tornando dal lavoro. Aveva delle perdite. Pensarono al peggio. Per fortuna si è tutto risolto per il meglio.