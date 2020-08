Marco Maddaloni e Romina nome terzo figlio: motivo scelta (con polemica)

La felicità negli occhi e sul viso di Marco Maddaloni e Romina Giamminelli è evidente quando annunciano il nome del loro terzo figlio: lo hanno fatto in un video pubblicato poche ore fa su Instagram usando una semplice lavagnetta e due meravigliosi sorrisi. Marco e Romina hanno spiegato anche il motivo di tale scelta facendo riferimento a uno degli atleti più forti e caparbi che lui abbia mai conosciuto, ed è proprio per questo che hanno voluto dedicargli il nome della creatura. Il terzogenito di Maddaloni avrà insomma un nome importante come quelli dei suoi primi due figli: d’accordo con Romina di rispettare le tradizioni, lo sportivo ha infatti deciso di chiamare il suo primo figlio come il padre, Giovanni, e la bambina come la madre di lei, Giselle. Qual è il nome scelto per il terzo figlio? Il ragionamento è stato lo stesso.

Marco Maddaloni e Romina Giamminelli svelano il nome del loro terzo figlio: ecco perché si chiamerà così

A spiegarlo non è Marco su Instagram ma Romina parlando con alcuni follower che sul suo profilo le avevano posto varie domande: il terzo figlio si chiamerà Pino, all’anagrafe Giuseppe, come lo zio di Maddaloni; lo ha sottolineato proprio la Giamminelli che ha spiegato pure che suo marito tiene moltissimo alle tradizioni. E anche ai legami, a quanto pare, visto il modo in cui ha descritto lo zio che sicuramente sarà rimasto sorpreso e avrà reagito con entusiasmo all’affetto sincero che Marco e Romina gli hanno dimostrato. Non sono mancate purtroppo le polemiche.

Il figlio di Marco Maddaloni e Romina Giamminelli si chiamerà Pino: la polemica su Instagram e la risposta di lei

Una follower infatti ha commentato sotto al post di Marco scrivendo che il nome del piccolo non era di suo gradimento; a rispondere alla fan non è stato il vincitore dell’Isola dei Famosi ma ancora una volta Romina. Con un tono piuttosto sgarbato ma giustificabile (è proprio necessario dire tutto ciò che si pensa in momenti come questo?): la moglie di Maddaloni ha usato poche parole per dire alla donna che l’importante è che il nome “piaccia a noi” e a nessun altro. Annuncio con polemica insomma. In una giornata che comunque i follower della coppia ricorderanno per motivi molto più belli.