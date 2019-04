Marco Maddaloni dopo l’Isola, il gesto del vincitore svelato da Alvin: “Ti fa onore”

Marco Maddaloni dopo l’Isola dei famosi, la vera vittoria trovata nel suo quartiere

Marco Maddaloni ha vinto l’Isola dei famosi, ma ha trovato la sua vera vittoria quando è tornato a casa. In queste ore ha pubblicato tra le stories su Instagram un video con gli atleti della palestra di suo papà Giovanni Maddaloni, che lo acclamano. Marco ha detto che prima della partenza, tutti lo davano già per vincitore e hanno indovinato. Tornare a casa vincitore, tra la gente che lo acclama ogni giorno, è stata per lui la vera vittoria. Proprio per questo motivo ha preso una importante e nobile decisione sul montepremi vinto grazie al primo posto nel reality show. A rivelare cosa ha fatto Maddaloni dopo l’Isola 2019 è stato Alvin!

Isola, Maddaloni ha devoluto l’intera vincita alla Onlus di suo papà

Stamattina, l’inviato dell’Isola ha postato su Instagram delle storie dal backstage di Verissimo. Non era in diretta, perché la puntata in onda oggi è stata registrata. Tuttavia, ha colpito molto ciò che Alvin ha rivelato di Marco. Dopo aver scherzato e riso con lui, Alvin ha detto: “Pensate che ha devoluto tutti i soldi della vincita, non solo il cinquanta per cento, alla onlus di suo padre, Gianni Maddaloni”. Poi ha passato la parola al vincitore, che ha spiegato meglio di cosa si occupa l’associazione a cui ha devoluto tutta la vincita: “Una onlus che aiuta i detenuti a scontare gli ultimi anni di carcere. Li aiuta a integrarsi nella società. E poi tutte le persone del quartiere possono fare judo gratis, pesi e danza e tutti gli sport”.

Maddaloni dopo l’Isola, il gesto che piace: “Ti fa onore”

Dopo la spiegazione di Marco Maddaloni, Alvin ha ripreso la parola per complimentarsi con lui: “Bravo Marco, ti fa grande onore. Bravissimo”. E di sicuro numerosi complimenti saranno arrivati anche dalle persone del suo quartiere, della sua città e da tutte le persone che lo hanno portato alla vittoria all’Isola dei famosi. E forse anche da tanti altri, dopo questo gesto! E così, dopo aver conquistato il pubblico più romantico con la proposta di matrimonio in diretta, oggi Marco si conferma un vero campione anche nella vita oltre che nel judo.