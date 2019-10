Marco Maddaloni e Romina: “Abbiamo perso un figlio”, Toffanin di sasso

Marco Maddaloni e Romina Giamminelli, confessione inaspettata e amara a Verissimo: “Abbiamo perso un figlio”, La reazione di Silvia Toffanin

Marco Maddalaloni e Romina Giamminelli sono stati ospiti nella puntata di Verissimo andata in onda il 5 ottobre 2019, raccontando in esclusiva il giorno del loro matrimonio in chiesa, celebrato il 22 settembre scorso. Un evento che a un certo punto sembrava dover essere ulteriormente rimandato per i vari impegni della coppia. “Le cose non vanno preparate, arriva il momento giusto e tutto va nella giusta direzione“, ha spiegato Marco. Durante la chiacchierata è giunta anche una confessione inaspettata e amara. Il judoka e la modella hanno fatto sapere di aver perso un figlio in passato e, poi, di aver preso un gran spavento durante la gravidanza di Giselle, la loro seconda figlia nata nel 2018 (nel 2016 è venuto invece alla luce Leonardo).

“Io non sono mamma di due bambini ma di tre”

La coppia ha raccontato che in passato ha perso un bebè. “Ci è voluto un po’ di tempo per superarlo… Io dico sempre che non sono mamma di due bambini ma di tre”, ha detto commossa Romina. Silvia Toffanin è rimasta di sasso: “Scusa, non lo sapevo”. “Nessuno lo sapeva”, ha confidato la Giamminelli. A questo punto è intervenuto Maddaloni, raccontando il grande spavento vissuto durante la gravidanza di Giselle: “Al quinto o sesto mese della gravidanza di Giselle, trovai Romina svenuta tornando dal lavoro. Aveva delle perdite. Abbiamo pensato al peggio”. E invece una volta arrivati in ospedale tutto è andato per il meglio.

Il matrimonio in chiesa del 22 settembre 2019

“Noi eravamo già sposati in comune e abbiamo due figli stupendi, però ora c’è stata una grande festa”, ha dichiarato Maddaloni a proposito della celebrazione del matrimonio del 22 settembre 2019. Durante l’intervista sono state mostrate delle immagini esclusive realizzate da Verissimo. La funzione religiosa si è tenuta presso la suggestiva chiesa San Claudio in Foro a Ventaroli mentre il banchetto nuziale è stato allestito al Mamamare di Baia Domizia.