Marco Maddaloni e Romina Giamminelli si sono sposati in Chiesa

Marco Maddaloni e Romina Giamminelli si sono finalmente sposati davanti a Dio! Il campione di judo e la modella napoletana hanno rinnovato le promesse in Chiesa, come promesso dallo sportivo durante l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi che ha vinto. L’evento si è tenuto domenica 22 settembre in provincia di Caserta, dove la coppia vive con i figli Giovanni e Giselle (rispettivamente 2 anni e mezzo e 9 mesi). La funzione religiosa si è tenuta presso la suggestiva chiesa San Claudio in Foro a Ventaroli mentre il banchetto nuziale è stato allestito al Mamamare di Baia Domizia. Entrambi gli sposi hanno indossato degli abiti bianchi e il matrimonio è stato ripreso dalle telecamere. Molto probabilmente quelle di Silvia Toffanin, che ha sempre seguito con affetto e stima Marco e Romina. Ai festeggiamenti hanno partecipato numerosi ex naufraghi, che hanno stretto fin da subito un buon rapporto con Maddaloni.

Invitati matrimonio Marco Maddaloni: chi c’era dell’Isola dei Famosi

Al matrimonio in Chiesa di Marco Maddaloni e Romina Giamminelli non sono mancati i personaggi famosi. In particolare erano presenti numerosi ex naufraghi dell’Isola dei Famosi 2019. Tra questi: Marina La Rosa, Luca Vismara, Aaron Nielsen, Ghezzal, Youma, Paolo Brosio. Tra i Vip pure Laura Maddaloni e Clemente Russo, cognati di Marco e Romina, e Mattia Marciano, ex corteggiatore di Uomini e Donne nonché amico da tempo della coppia.

Perché Marco Maddaloni e Romina erano sposati solo in Comune

Marco e Romina si sono sposati in Comune nel 2015. All’epoca i due, per motivi economici, avevano scelto di celebrare il grande evento con riservatezza e discrezione. “Non potevamo permetterci grandi feste, oggi è tutto diverso”, ha spiegato Maddaloni.