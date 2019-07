Marco Maddaloni e Romina si sposano. Annuncio: data e luogo delle nozze

Marco Maddaloni e Romina Giamminelli si sposano. L’annuncio: data e luogo del matrimonio

Le nubi che si erano addensate sul matrimonio di Marco Maddaloni e Romina Giamminelli si sono del tutto dissipate. Le nozze si faranno. L’annuncio, fatto attraverso le colonne della rivista Chi, è arrivato dal diretto interessato, il vincitore dell’ultima Isola dei Famosi, che proprio in terra honduregna ha chiesto la mano in diretta tv della sua compagna, con cui cui ha due figli, Giovanni di due anni e mezzo e Giselle di 9 mesi. Ricordiamo che la coppia, civilmente, è già registrata come marito e moglie. Tuttavia manca la promessa eterna in chiesa che arriverà a breve. Le voci che volevano un ripensamento del judoka sono dunque state messe definitivamente a tacere.

“Ora posso dire con certezza che queste nozze si faranno a settembre”

La scintilla per sposare Romina in chiesa è scattata in mondo visione durante il reality dei naufraghi, poi però gli svariati impegni hanno rischiato di far slittare l’evento. “È un periodo che non mi fermo un secondo – spiega a Chi Marco -. Tra inviti in tv, eventi, allenamento, lavoro in palestra e normali impegni di padre di famiglia, sono continuamente in movimento. Un giorno lei giustamente mi ha detto: ‘Ma com’è? Hai detto che ci sposiamo e che stai facendo per questo matrimonio?’”. Ascoltando le parole di Romina, Maddaloni ha compreso che doveva dare una svolta: “L’ha scritto anche in una lettera pubblica e lì ho capito che la cosa stava prendendo una piega sbagliata. Così ho iniziato a vedere location e quant’altro. Ora posso dire con certezza che queste nozze si faranno a settembre, tra Napoli e dintorni, e saranno una rivincita per tutti e due: tre anni fa ci sposammo in Comune perché non potevamo permetterci grandi feste o cerimonie, oggi le cose vanno meglio e vogliamo rifarci“.

Montepremi dell’Isola devoluto in beneficenza per la palestra del padre: il gesto di Marco

Il Judoka, durante l’intervista realizzata con il magazine diretto da Alfonso Signorini, ha parlato anche della scelta di devolvere il montepremi conquistato all’Isola dei Famosi per la palestra di suo papà a Scampia. “Mi sembrava giusto, la mia immagine e quello che sono ora lo devo anche a lui. A me quei 100mila euro, che tra beneficenza e tasse sarebbero diventati neanche 30, non avrebbero cambiato la vita, mentre la palestra può camparci uno o due anni e quel posto è una salvezza per tutti i ragazzi di Scampia.” Chapeau per Maddaloni.