Marco Maddaloni e Romina si sposano ancora? “Non c’è la data”

Vieni da me, Caterina Balivo ha ospitato Marco Maddaloni e Romina Giamminelli

Il vincitore dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, Marco Maddaloni, è stato ospite di Caterina Balivo a Vieni da me insieme alla compagna e madre dei suoi figli Romina. Dopo la lettera che la promessa sposa ha scritto attraverso le pagine del settimanale DiPiù, la coppia ora che intenzioni ha? Maddaloni e Romina hanno cercato di rispondere alle curiosità di Caterina Balivo, sottoponendosi in maniera scherzosa alle “domande scottanti“, ma nulla è venuto fuori circa la data delle loro nozze. La coppia che è già sposata civilmente ha anche due bambini, la più piccola è nata poco prima della partenza del judoka per l’Honduras per la sua partecipazione al reality di Canale 5.

Marco Maddaloni e Romina, si sposano ancora? La coppia risponde

Dopo la romantica proposta di matrimonio in diretta alla finale dell’Isola dei Famosi, cosa vorranno fare ancora Maddaloni e la futura moglie? Alle telecamere di Vieni da me, la coppia ha detto: “Non c’è ancora una data per il matrimonio“, mentre in studio si scherzava sul papabile giorno delle nozze, c’è chi ha anche detto che il grande giorno potesse avvenire il 14 luglio, giorno del loro primo bacio, e come aveva proposto anche il judoka. L’intenzione di convolare a nozze in chiesa c’è tutta, ma l’organizzazione ora appare davvero complicata. A complicare il tutto sarebbe proprio Marco che oltre a fare il papà, si divide tra la palestra e la popolarità ottenuta, magari concedendosi un momento sui social a rispondere ai suoi fan. “Improvvisamente, è sfumato tutto, hai smesso di parlarne. Sei preso da mille impegni che non hanno nulla a che vedere con il coronamento all’altare del nostro legame“, aveva scritto Romina nella famosa lettera.

Maddaloni: la risposta alla lettera di Romina

Alle parole di Romina è arrivata anche la risposta di Marco Maddaloni che ha detto: “Io ho dato una parola e tengo a mantenerla. Però devo fissare una data. Forse ho preso la cosa sottogamba…”. La coppia però è apparsa molto felice e serena insieme e forse la lettera è solo un brutto ricordo.