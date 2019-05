Marco Maddaloni e Romina in crisi? Matrimonio a rischio: “Non ti riconosco”

Isola dei Famosi, Marco Maddaloni non sposa più Romina Giamminelli? Matrimonio a rischio

Il matrimonio di Marco Maddaloni e Romina Giamminelli ci sarà oppure no? Abbiamo assistito alla richiesta di matrimonio in diretta durante l’ultima puntata dell’Isola dei famosi, con tanto di anello molto speciale. Ma pare che il judoka non stia pensando all’organizzazione delle nozze! Anzi, stando a ciò che ha raccontato Romina, non ne parla neanche. Possiamo considerarlo normale, perché si sa che in molti casi sono le donne a organizzare tutto, oppure Maddaloni ha cambiato idea? O semplicemente potrebbe essere preso da tutt’altro ora come ora, per esempio il suo impegno nello sport e nella palestra. Eppure, la promessa sposa sembra essere delusa da questo atteggiamento. Per questo motivo, Romina ha scritto una lettera indirizzata al suo Marco e pubblicata su Di Più.

Marco Maddaloni e Romina Giamminelli in crisi? Lei si sfoga con una lettera

“Siamo abituati a dirci tutto faccia a faccia, ma c’è un argomento che proprio non riusciamo ad affrontare a voce, perché sei sfuggente, fai orecchie da mercante”, così ha esordito Romina nella sua lettera. Ha ricordato al compagno la sua promessa di sposarla in chiesa, di portarla all’altare e regalarle il matrimonio che ha sempre desiderato. Al momento, infatti, Romina ha l’impressione che questo giorno sia “un sogno lontano e sfocato”. Lei ci credeva, è rimasta colpita anche dall’anello costruito da Marco sull’Isola con le sue mani, e pensava che finalmente fossero pronti a questo grande passo. Cosa è successo dopo? Lo ha spiegato lei: “Improvvisamente, è sfumato tutto, hai smesso di parlarne. Sei preso da mille impegni che non hanno nulla a che vedere con il coronamento all’altare del nostro legame”. E ha descritto la giornata tipo di Marco Maddaloni dopo l’Isola, tra palestra e tempo libero trascorso con i figli e a rispondere ai messaggi dei fan.

Marco Maddaloni, la lettera di Romina Giamminelli: i genitori delusi

Quando Romina gli fa domande sul matrimonio, pare che lui risponda in questo modo: “È un periodo intenso, ma la promessa rimane valida”. Almeno questo ha raccontato lei, che poi ha aggiunto: “Parole, Marco, soltanto parole. Io sono una donna molto religiosa e molto attaccata alle tradizioni”. Ha parlato della sua famiglia, i suoi genitori erano molto contenti vedendo la proposta di matrimonio in televisione. Ma ora tutto è cambiato: “Anche loro sono delusi dal tuo comportamento. Non so che cosa rispondere a mia mamma […]. Sono imbarazzata, irritata”. Nella lettera, Romina ha rivolto una domanda ben precisa al compagno: “Ci hai ripensato? C’è qualche problema tra noi?”. Domande a cui lui, forse, risponderà con gli stessi mezzi la prossima settimana. Marco Maddaloni e Romina sono sposati già con rito civile, ma in quel giorno lui aveva promesso che prima o poi avrebbero avuto la loro grande festa.

Romina Giamminelli scrive a Marco Maddaloni: la lettera e i dubbi sul matrimonio

I tanti impegni e l’arrivo dei bambini hanno sempre fatto slittare le nozze, ma pensava fosse giunto davvero il momento quando c’è stata la proposta all’Isola dei famosi. Romina Giamminelli si domanda, nella lettera: “Ma adesso, Marco, adesso che problema c’è? I troppi impegni? No, non ci sto. Guarda che io ci sto male. Immaginavo settimane molto diverse, sai?”. E ha parlato poi di queste settimane che sognava, immersa nei preparativi delle nozze. Anche perché, se dovessero sposarsi questa estate come avevano detto, allora sono già in netto ritardo con i preparativi. Questo ha spiegato Romina al compagno Marco. “Ho paura che questo matrimonio in chiesa tanto sognato davvero non ti interessi più. […] Questo hai in testa: gli allenamenti, lo sport, i tuoi fan”. Maddaloni, infatti, ha intenzione di tornare a gareggiare nel judo.

Marco Maddaloni e Romina in crisi? “Quasi non ti riconosco”

Le ultime parole di Romina Giamminelli sono quelle di una donna timorosa di ciò che potrebbe succedere al suo rapporto di coppia. Ecco cosa ha scritto: “Che cosa ti prende, Marco? Sei sempre stato un uomo concreto, hai sempre tenuto fede alla parola data. Ora vedo un Marco che quasi non riconosco… E ho paura, sì, ho paura: solo poche settimane fa ero al settimo cielo all’idea di sposarmi, ora tempo che possiamo essere in crisi, una parola che fatico a scrivere e a pronunciare, pensando al nostro grande amore”. Saranno impressioni giuste? Marco Maddaloni e Romina non si sposano più e sono in crisi, oppure è solo un fraintendimento? Appuntamento alla prossima puntata per scoprirlo…