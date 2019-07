Marco Liorni e il rapporto con Grace, il suo cane: “Abbaio e sono il capobranco”

Marco Liorni parla del suo cane Grace e racconta del suo ruolo di “capobranco”

Dall’inizio dell’Estate, dopo la riuscitissima prima edizione di Italia Si, Marco Liorni è al timone di Reazione a Catena, in onda ogni sera su Raiuno. Siamo abituati a vederlo sempre gentile e sorridente, un conduttore garbato e una guida sempre impeccabile per i occorrenti del noto quiz show. A quanto pare, però, Liorni è diventato anche la guida del suo cane. Da due anni, infatti, è il felice proprietario di Grace, un bellissima femmina di pastore tedesco a cui ha insegnato a seguirlo come un “capobranco”. A Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato che aveva promesso alle sue figlie, Emma e Viola, un bel cucciolo. Pensava ad un bassotto a un piccolo maltese, ma poi è arrivata Grace. Con lei ha costruito un rapporto particolare e l’ha educata anche “abbaiando”, dopo aver sentito una spiegazione dell’allevatore.

Marco Liorni e il rapporto con il suo pastore tedesco Grace

Il presentatore di Italia Si e Reazione a Catena spiega che la sua Grace è un cane buonissimo che dalle sue figlie si fa fare di tutto, così loro la baciano e la coccolano in continuazione. Il suo, invece, è un rapporto diverso. Liorni spiega che i pastori tedeschi hanno bisogno di una figura guida e così lui ha preso questo ruolo. “Loro ci giocano, le stanno sempre addosso, la baciano e la coccolano. Anche mia moglie. Io invece non esagero e le do poca confidenza. Basta uno sguardo e capisce subito se deve o non deve fare una cosa – racconta al settimanale – I pastori tedeschi hanno bisogno di una guida e di rispettare la gerarchia del branco, bisogna stare attenti che non ti scavalchino”.

“Ogni tanto abbaio”: Marco Liorni spiega come è diventato la guida del suo cane

Marco Liorni, che recentemente ha raccontata anche il suo ruolo di padre e marito, è fiero di esser diventato la guida della sua Grace: “Ora segue sempre me e sono molto orgoglioso di essere il suo capobranco”. Così spiega come l’ha educata e come le ha insegnato a seguirlo: “Per esempio, all’inizio il cibo glielo portava Viola (la figlia Ndr) in modo che capisse che nella gerarchia era sopra di lei. Io invece… abbaio”. Può sembrare strano e divertente immaginare il presentatore che abbaia come un cane, ma ne spiega il motivo: “Quando era cucciola per educarla e farle capire che non doveva fare una cosa la sgridavo facendo la vice grossa e funzionava”. Poi chiarisce meglio: “L’allevatore mi ha spiegato che è come se stessi abbaiando. Allora ogni tanto lo faccio”. Ad ogni modo con il suo cane è anche molto dolce e racconta che la mattina vivono un momento tutto per loro e che quando torna dal lavoro la sera spesso è proprio lui a portarla fuori a scorrazzare.