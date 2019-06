Marco Liorni a Reazione a Catena: l’accordo con la moglie Giovanna

Marco Liorni è il nuovo conduttore di Reazione a Catena: l’accordo con la moglie

Marco Liorni è il nuovo conduttore di Reazione a catena. Dopo la disdetta dello scorso anno – il giornalista era a un passo dalla conferma ufficiale prima dell’arrivo di Gabriele Corsi nel 2018- Liorni è finalmente al timone del game show estivo di Rai Uno. Il nuovo impegno lavorativo ha imposto un cambio necessario nella vita quotidiana di Marco: dal 3 giugno il presentatore ha lasciato Roma e si è trasferito a Napoli, dove vengono registrate le puntate del programma. Per farlo il 53enne ha chiesto e ottenuto l’appoggio della sua famiglia, in particolare della moglie Giovanna e delle figlie Emma e Viola che hanno deciso di seguire Liorni in questa nuova ed entusiasmante avventura televisiva.

Prima di accettare il lavoro Liorni si è confrontato con la moglie

“Prima di accettare la conduzione di Reazione a catena ne ho parlato a lungo anche con Giovanna, mia moglie. Lei mi ha consigliato di accettare, perché era un’occasione troppo importante per lasciarmela scappare. E insieme, poi, abbiamo trovato un “compromesso” per non dover rinunciare totalmente alla nostra estate in famiglia”, ha spiegato Marco Liorni al settimanale Di Più Tv. Il conduttore ha così preso in affitto per la sua famiglia una casa nei pressi della Costiera Amalfitana: mentre Liorni sarà impegnato a registrare le puntate del suo show le tre donne della sua vita si rilasseranno al mare. E nei weekend, quando Marco sarà libero dalle registrazioni, potrà raggiungere moglie e figlie per trascorrere del tempo insieme.

Marco Liorni in love: la promessa alla moglie Giovanna

“Sarà un’estate un po’ diversa dal solito ma va bene così. E ho promesso a Giovanna che a settembre, quando finirà Reazione a Catena, faremo un bel viaggio tutti insieme per recuperare il tempo perduto”, ha detto Marco Liorni. Per queste vacanze speciali non mancherà Nicolò, il primogenito che Marco ha avuto dal suo precedente matrimonio con Cristina, una donna che non fa parte del mondo dello spettacolo.

Marco Liorni vita privata: due mogli e tre figli

Marco Liorni e Cristina sono stati sposati negli anni Novanta: dal loro matrimonio è nato Niccolò, che oggi ha circa 20 anni. Dalle seconde nozze con Giovanna l’ex inviato del Grande Fratello ha avuto Emma e Viola, che hanno 15 e 8 anni.