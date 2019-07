Marco Liorni marito e padre: l’incontro con la moglie e il rapporto con i figli

Marco Liorni sta conquistando il pubblico di Rai 1 con Reazione a Catena ma non perde tempo per donare amore alla moglie Giovanna e ai suoi tre figli

Marco Liorni sta conquistando sempre più il pubblico di Rai 1 con il game show estivo, Reazione a Catena. La trasmissione sta incassando un grande successo, grazie ai dati di ascolti sempre più alti e che ci raccontano di un accesso testa a testa con Caduta Libera di Gerry Scotti, in onda su Canale 5. Il conduttore si è raccontato sul giornale Intimità circa l’amore per la moglie Giovanna e per i tre figli. Il matrimonio con la moglie e mamma delle sue due figlie è arrivato dopo ben 19 anni di convivenza e da questo amore sono nate Viola ed Emma, per l’appunto. Liorni ha anche un altro figlio, Niccolò, nato invece dal precedente matrimonio. Una vita tranquilla quella di Liorni che si è sempre diviso tra lavoro e famiglia, e senza generare gossip inutili sulla sua persona. Un vero gentleman della tv italiana e questo i telespettatori lo sanno bene, alcuni lo paragonano anche al grande Fabrizio Frizzi.

Marco Liorni e l’incontro con la moglie: non è stato colpo di fulmine

Nel 2014 e dopo 19 anni di convivenza, Marco Liorni ha sposato negli Stati Uniti in seconde nozze Giovanna (con la quale ha fatto un patto per la conduzione di Reazione a Catena). Il primo incontro con la moglie però non è stato un colpo di fulmine e l’amore è arrivato solo dopo. “Avevo notato i suoi occhi puri, il suo sorriso sincero, il suo carattere forte ma anche molto morbido e allegro“, dice il conduttore nell’intervista rilasciata ad Intimità. “All’inizio pensavo a lei solo come un’ottima amica. Poi è arrivato l’amore“, confessa ancora Liorni. Nonostante le prime impressioni, l’amore è sbocciato e i due ora sono felici tanto da aver messo su una splendida famiglia.

Marco Liorni papà: il rapporto con i tre figli

Come già detto, Marco Liorni ha tre figli: Niccolò (nato dalla precedente relazione) ed le due giovani figlie Emma e Viola. Sul giornale, Liorni non ha solo parlato della moglie ma anche dei rapporti con i figli. “Emma è appena entrata nell’età critica, Niccolò invece ne è uscito e le cose stanno andando decisamente meglio. Con Viola tutto okay, anche se spesso imita la sorella nelle sfuriate adolescenziali. Bisogna cercare di non dimenticarsi di essere genitori, di essere un approdo sicuro e fare un lavoro su se stessi affinché ai figli arrivino soprattutto le emozioni positive“.