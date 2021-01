Marco Liorni condurrà da casa ItaliaSì!: l’annuncio

Marco Liorni ha annunciato che condurrà da casa domani pomeriggio la nuova puntata di ItaliaSì!. Anche il rotocalco del sabato pomeriggio di Rai Uno subirà un’evidente trasformazione a causa del Covid, ma il conduttore ha specificato che è solo una scelta precauzionale.

Lo ha annunciato proprio Liorni pochi minuti fa sul suo profilo personale di Instagram, avvertendo che la puntata di domani del suo talk show pomeridiano andrà in onda ma in un vesta nuova. La notizia è stata subito condivisa anche dal profilo ufficiale della trasmissione. Come sappiamo, non è il primo conduttore ad affrontare la diretta dalle mura della propria abitazione. Ultima in ordine di tempo, Serena Bortone che da ieri ha iniziato ad andare in onda da casa sua perché risultata positiva al Covid-19.

Marco Liorni ha tenuto a tranquillizzare tutti che si tratta solo di una “misura puramente precauzionale” e non ha specificato quale sia il reale motivo della scelta. È plausibile pensare che qualcuno della squadra di ItaliaSì! sia risultato positivo al tampone e quindi la Rai abbia scelto di evitare ogni possibile pericolo di contagio.

ItaliaSì!, un programma al servizio della gente comune

Il programma, giunto alle sua terza edizione, va in onda dagli studi 3 di via Teulada in Roma. Ogni sabato si sfida con l’altro rotocalco di Canale 5, il colosso Verissimo di Silvia Toffanin. A differenza del talk Mediaset, però, Liorni ospita più storie di persone comuni che salgono sul podio e scelgono di raccontare avvenimenti importanti della propria vita. All’interno del programma, di cui Marco Liorni è non solo conduttore, ma anche ideatore, vi è la presenza di alcuni personaggi della tv, che vengono interpellati in quanto “saggi”.

Per questa terza edizione, sono stati riconfermati i protagonisti già visti nei due anni precedenti: Manuel Bortuzzo, Mauro Coruzzi (in arte Platinette), Rita Dalla Chiesa ed Elena Santarelli. Inoltre, nuovi saggi di quest’anno sono anche Enrica Bonaccorti, Mariolina Cannuli, Georgia Luzi. E poi ancora, Fabrizio Bracconeri, Stella Pecollo, Raimondo Todaro, Monica Leofreddi, Diego Dalla Palma e Angelica Massera.