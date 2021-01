Marco Liorni inedito, confessione: il timore della moglie di invecchiare

È sempre più frequente nella nostra società il tema del body shaming e quello di spingere le persone, specialmente le donne, a non badare ai segni dell’età, ma a puntare soprattutto sulla propria interiorità. L’accettazione di sé e di chi ci sta intorno è diventato un argomento cardine che è caro a molti personaggi dello spettacolo.

Tra cui, evidentemente, anche a Marco Liorni. Il conduttore televisivo, che generalmente è estremamente riservato sulla sua vita privata, ha commentato il post che Martina Colombari ha pubblicato su Instagram. Fin qui nulla di strano se non fosse che l’attrice ha condiviso una citazione di Julia Roberts che ha fatto il giro del web in questi giorni. Le parole della celebre star statunitense sono state accompagnate da un suo selfie in cui si è mostrata totalmente priva di make up.

Nella riflessione della Roberts si faceva riferimento alla sua età, 53 anni, e al suo invecchiamento che per molti utenti era stato giudicato “orribile”. Nonostante ciò, l’attrice ha messo in evidenza le rughe e anche il fatto che fosse felice della propria vita. Anche con qualche segno del tempo in più.

Il post di Martina Colombari ha colto l’attenzione di Marco Liorni. Qui il conduttore si è lasciato andare a parole molto tenere in cui ha rivelato che anche la moglie non nota è stata ed vittima del problema che affligge molte donne della nostra epoca. La paura di invecchiare, di sentirsi più brutte agli occhi di chi le guarda. Mentre Liorni ha ribadito di trovare la moglie ancora più bella di prima.

A corollario del suo discorso, ha poi evidenziato la scarsa attenzione del prossimo in cui la società si sta muovendo. Frasi brevi, meno pazienza. Ma alla fine Marco Liorni ha sottolineato come la cosa che valga veramente la pena sia stare con chi ti conosce e capisce davvero; coloro con i quali si può avere uno scambio profondo nel lungo periodo e riconoscono le tue imperfezioni. Nonché tutte quelle persone che non badano a ciò che il tempo lascia su corpo e viso. Invece, ha concluso Marco Liorni, quello che si vede sempre di più in giro è un’eccessiva attenzione all’estetica. Quest’ultima è promossa dalla necessità di avere visi tirati e sempre perfetti. Anche con lo scorrere degli anni.

Ecco le parole esatte del conduttore.

Qui invece il post di Martina Colombari, sotto cui ha rilasciato il commento.