Marco Liorni: i segreti di Reazione a Catena e l’appello alle ragazze

Marco Liorni è tornato a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista al settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni, dove ha raccontato dei suoi impegni televisivi. Dopo l’addio a ‘La Vita in diretta’ (co-condotto insieme a Cristina Parodi), il presentatore si è confrontato con un nuovo format, ‘Italia si‘. Il programma ha avuto grande successo. Confermato nei palinsesti Rai, prenderà il via il 12 settembre prossimo. Liorni è attualmente in onda sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini con il game show ‘Reazione a catena‘, che dati alla mano è uno dei programmi più visti dell’estate. Le problematiche legate all’emergenza sanitaria hanno messo inizialmente a rischio la messa in onda del format. Tutto però è stato superato brillantemente anche grazie al grande impegno e professionalità della squadra di lavoro del centro di produzione Rai di Napoli. Tra i tanti problemi c’era anche quello dell’assenza del pubblico. Liorni ha ammesso che in mancanza di pubblico in studio, autori e produzione di ‘Reazione a catena’ hanno avuto un’idea felice: far intervenire il pubblico da casa. Anche con gli ‘affacciati’ (gli spettatori collegati da casa) si è riusciti a creare un bel clima.

L’appello di Marco Liorni

“La gente ha bisogno di normalità” ha detto il conduttore, per poi aggiungere che nei mesi passati ci si è accorti che le repliche di Italia si (con pubblico presente) andavano meglio che non le puntate in diretta senza pubblico. Secondo Liorni questo è stato dovuto proprio alla ricerca di una sensazione di normalità. Tra le cose che lo hanno più colpito di questa nuova edizione di Reazione a catena è la generazione di concorrenti che si succede nel game show. Giovani preparati e seri, che però non trovano spazio nel racconto del Paese. Marco ha tenuto a sottolineare inoltre che a vincere quasi sempre sono le squadre composti dai maschietti. Da qui l’appello alle ragazze, di far squadra e sconfiggere gli avversari: “Ragazze, gruppi di amiche venite a Reazione a catena per sconfiggere i maschietti“.

La Rai punta su Liorni

Mai come in questo periodo, Liorni sente la fiducia dell’azienda. A fine maggio il conduttore è stato chiamato dai vertici aziendali per occupare il posto di Eleonora Daniele a Storie Italiane. La conduttrice infatti il 25 maggio scorso è diventata mamma della piccola Carlotta. A settembre Marco tornerà in video con una nuova edizione di Italia si, che vedrà dei cambiamenti. Se da un lato i saggi aumenteranno di numero, ci sarà anche un allungamento dei tempi del programma. Assicurata anche una maggiore attenzione ai protagonisti che saliranno sul podio per raccontare le loro vicende e lanciare appelli.