Marco Liorni al timone di Affari Tuoi: dettagli e rumors sulla nuova edizione

Affari Tuoi, il popolare game show targato Rai 1 e prodotto dalla società Endemol, tornerà in onda sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini. Il celebre format vide il suo inizio nel 2003 ed è basato sulla nota trasmissione olandese Deal or no Deal. Portato in Italia al massimo successo con la conduzione di Paolo Bonolis, ha visto succedersi al timone il cantante Pupo, ma anche l’ex de ‘La Prova del Cuoco’ Antonella Clerici, Flavio Insinna e Max Giusti. Il programma non andrà più in onda nell’access time, dove invece si manterrà I Soliti Ignoti di Amadeus, ma sarà trasmesso in prima serata. Stando alle indiscrezioni pubblicate da BlogoTv, Affari Tuoi tornerà quindi con un ciclo di prime serate che vedranno tre appuntamenti settimanali. Tra i partecipanti anche esponenti del mondo dello spettacolo, così come del panorama sportivo e della cultura.

Marco Liorni verso la conduzione di Affari Tuoi

I rumors più accreditati riferiscono che alla conduzione del programma dovrebbe esserci un volto molto amato dal pubblico televisivo italiano: Marco Liorni. L’ex conduttore de La Vita in diretta – condotta con Cristina Parodi – che ha mosso i primi passi in Mediaset come inviato di Verissimo e del Grande Fratello, ha avuto un grande successo in Rai con il programma del Sabato pomeriggio ‘Italia Si’, che conduce dal 2018 e di cui è ideatore. Ad affiancarlo in studio anche gli opinionisti Rita Dalla Chiesa, Manuel Bortuzzo, Elena Santarelli e Mauro Coruzzi (conosciuto ai più con il nome d’arte Platinette) ed è attualmente impegnato con il game show estivo Reazione a catena.

Marco Liorni: tra amori, figli e famiglia

Marco Liorni è felicemente sposato dal 2014 con Giovanna Astolfi, da cui ha avuto due bambine: Emma e Viola. Per il conduttore questo è il secondo matrimonio. Il presentatore ha un altro figlio, Nicolò, avuto dalle prime nozze con Cristina. Come dichiarato in diverse interviste, Marco ha avuto un’adolescenza caratterizzata da paure ingiustificate, probabilmente dovute all’eccessivo amore e alle eccessive ansie dei suoi genitori. Dopo la morte del padre, avvenuta nel 2014, Marco ha rinsaldato il legame con la madre.