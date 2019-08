Marco Liorni si mostra da giovanissimo e sorprende tutti: i ringraziamenti per gli auguri di compleanno

Marco Liorni pochi giorni fa, il 6 agosto, ha spento 54 candeline. Il protagonista di Italia Si! e Reazione a Catena, sembra aver ricevuto un bel po’ di messaggi di auguri da amici, fan e followers. Così ha voluto ringraziare chi ha avuto un pensiero per lui nel giorno del suo compleanno e lo ha fatto mostrandosi, a sorpresa, da ragazzo. Dal suo profilo Instagram ufficiale ha pubblicato una fotografia del passato in cui vediamo un giovanissimo Liorni sorridente e felice, com’è tuttora oggi. Il conduttore romano, sempre più amato dal pubblico italiano per la sua solarità e per il suo stile di conduzione garbato e professionale, non svela quanti anni ha nella scatto condiviso, ma in tanti hanno apprezzato e così sotto al post si leggono tanti messaggio di stima e affetto.

Marco Liorni ringrazia su Instagram per gli auguri ricevuti e scherza con i fan

“Grazie a tutti per gli auguri (foto appena fatta eh!)”, scrive su Instagram Marco Liorni che da poco ha anche raccontato del rapporto particolare col suo cane pastore tedesco. Nella fotografia appare davvero giovanissimo, ma non è poi così diverso dall’uomo che conosciamo oggi. Nonostante gli inevitabili segni del tempo, il sorriso smagliante e lo sguardo buono sono gli stessi. Arrivato a sorpresa, lo scatto è piaciuto molto agli ammiratori del presentatore, tanto da collezionare 3mila like. Numerosi anche i commenti, tutti positivi: “Augurissimi! In questa foto un bimbo”, scrive un utente, “Auguri ad un giornalista, conduttore, autore rivoluzionario, che ha portato in un’apparente normalità… tutta la modernità che lo consacrerà al pubblico di grandi e piccini per anni e anni nei secoli dei secoli… felice di averti conosciuto!”. (Continua dopo la foto)

Reazione a Catena: la preoccupazione di Marco Liorni

In effetti la sua carriera è stata costruita con calma e dedizione. Talentuoso e preparato, Marco Liorni ha iniziato prima come autore di vari programmi per poi raggiungere la notorietà come “inviato” nella prima edizione del Grande Fratello condotta da Daria Bignardi. Passato in casa Rai ha condotto programmi importanti come La Vita in Diretta e oggi risulta essere uno dei volti più amati della tv pubblica. Dopo l’esperimento più che riuscito di Italia Si! (di cui è anche autore), Marco è arrivato finalmente al timone di Reazione a Catena. Un’edizione di estremo successo la sua che batte puntualmente la concorrenza. Nonostante gli ottimi risultati, però, all’inizio il presentatore aveva una preoccupazione riguardo al quiz show estivo di Raiuno. “La mia preoccupazione è stata non rovinarlo. È un motore potente e durante i primi giri di pista ero molto accorto. Poi, quando mi sono sentito a mio agio, è diventato tutta un’altra cosa!”, confida a Il Messaggero.