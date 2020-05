Marco Fantini e Beatrice Valli figli, rinascita: “Guardiamo positivo”

View this post on Instagram

Per il nuovo numero @vanityfairitalia ha scelto un titolo speciale: #FASE4. L’idea è quella di descrivere il sogno, il desiderio, i programmi che ciascuno immagina per il futuro oltre l'emergenza virus. Sono onorato che mi abbiano chiesto di supportarli e di raccontare cosa sia per me la #FASE4. Ho scelto, insieme a @vallibeatrice, questa immagine molto significativa per noi. Per Me e Bea la #FASE4 è nascita/rinascita, un nuovo inizio che riparte dagli affetti più cari, dal poter riabbracciare la famiglia e gli amici. Guardare positivamente al futuro tornando a sognare e a costruire un mondo migliore anche per le generazioni di domani. @es_pr_communication @vanityfairitalia @marchettisimone