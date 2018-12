Marco e Beatrice, svelato un retroscena di UeD: “Mi facevano stare malissimo”

Marco e Beatrice oggi, la coppia di Uomini e Donne sempre più affiatata

Marco e Beatrice a distanza di anni dalla loro partecipazione a Uomini e Donne rimangono una delle coppie più amate, sebbene non siano tornati molto spesso in studio. Ma questo non accade per problemi con la redazione, anzi. Semplicemente al momento non possono partecipare al programma per questioni legate al lavoro di Marco, ma appena potranno di nuovo lo faranno di certo! Intanto continuano la loro vita insieme a Milano, con la piccola Bianca e il piccolo Alessandro. L’amore nelle loro vite non manca di certo, ma ultimamente hanno anche spiccato il volo in ambito professionale. Tutto procede per il meglio, insomma, ma dopo tanto tempo ecco spuntare un retroscena di Uomini e Donne!

Uomini e Donne, il retroscena svelato da Beatrice sul percorso con Marco

A parlarne è stata Beatrice, che in queste ore ha risposto alle domande dei fan e chi la segue sa bene che non si tira indietro a nessuna. A dire il vero non si tira indietro neanche quando c’è da difendere i suoi figli, e fa bene. Un fan di Marco e Beatrice oggi ha chiesto a lei se ogni tanto rinfaccia all’ex tronista le discussioni avute a Uomini e Donne. La risposta di Beatrice? Eccola: “Sempre!!! Ovvio che ci rido sopra però certe cose davvero mi facevano stare malissimo”. Chi ricorda il loro percorso al trono Classico ricorderà anche i tanti litigi, a un certo punto Marco sembrava più vicino a Noemi Ceccacci e Beatrice era uscita ogni tanto in esterna con Luca Viganò.

Marco e Beatrice news: “Ci completiamo davvero”

L’amore tra Marco Fantini e Beatrice Valli, la loro intesa e la loro complicità però erano abbastanza evidenti. Infatti oggi stanno insieme da tanti anni, hanno avuto una breve crisi ma anche in questo caso l’amore fra loro è stato tanto forte da resistere. Oggi Marco e Beatrice vanno sempre più d’amore e d’accordo. Lo ha rivelato sempre lei a chi le ha domandato come va il rapporto con Marco: “Sempre meglio! Siamo due persone molto diverse ma ci completiamo davvero, dove non arrivo io arriva lui e viceversa”. Siamo tutti d’accordo sul fatto che siano una delle coppie più belle uscite da Uomini e Donne, anzi ormai possiamo definirla una famiglia. E potrebbe presto allargarsi…