Marco e Beatrice, anniversario da sogno: “Ultimo da fidanzati”, le dediche

Marco Fantini e Beatrice Valli festeggiano sei anni insieme: era il 2014 quando si sono scelti a Uomini e Donne

Marco e Beatrice hanno festeggiato ieri un anniversario molto speciale. Sono passati sei anni dal giorno in cui si sono scelti a Uomini e Donne, anche se forse per qualcuno potrebbero sembrare di più. I Fantini-Valli sono una delle coppie più amate del programma e anche tra le più riuscite. Hanno avuto due figlie insieme e adesso stanno progettando il loro matrimonio. Forse proprio per i tanti lieti eventi a qualche fan sembra così lontano il giorno della scelta a Uomini e Donne. E invece era il 29 maggio del 2014, “solo” sei anni fa. Marco e Beatrice non potevano che festeggiare questa occasione in modo speciale, ma non più da soli. Hanno festeggiato con la famiglia al completo: c’era Alessandro, che ha aiutato Marco ad addobbare a festa la tavola, e c’erano Bianca e Azzurra, l’ultima arrivata.

Beatrice Valli e l’anniversario con Marco dalla scelta: “L’ultimo da fidanzati”

Una cena in famiglia sul terrazzino di casa, niente ristorante ancora per la coppia, seppure siano aperti. Beatrice e Marco hanno preferito festeggiare in tutta sicurezza a casa, dove pochi giorni fa hanno accolto la loro secondogenita in modo speciale. “Azzurra non ci lascia tanto mangiare in pace”, ha commentato Marco durante la cena. Ma tutto sembra essersi svolto per il meglio, e con una invitante torta firmata Ernst Knam a concludere i festeggiamenti. A fine cena, Beatrice ha sottolineato un dettaglio importante: “Sei anni di noi! Sei anni che hanno portato così tanta gioia e amore nella mia vita! Sei anni che sono solo l’inizio di una vita insieme. Auguri Marchini! Questo anniversario è ancora più speciale perché sarà l’ultimo da fidanzati”. Eh già, perché la coppia ha in progetto il matrimonio nei prossimi mesi!

Marco e Beatrice, scambio di dediche per i sei anni insieme

Durante la giornata di ieri, Beatrice aveva già scritto un’altra dedica d’amore per il suo Marchini. Con un paio di foto insieme a lui, ha scritto: “Sei anni di te, di noi, di un noi così grande che non riuscirei a descrivere, di un noi così completo che a volte mi sembra di non credere che in soli 6 anni siamo arrivati fino a qui, uniti più che mai… Ti amo”. Marco invece aveva celebrato la giornata con una serie di foto e un semplice “29/05/2014 Ti amo” come didascalia. Nelle immagini, poi, si legge: “Sei anni che ci siamo scelti”.