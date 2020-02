Marco e Angelica, proposta a Pupa e secchione: cos’è successo dopo il programma

La pupa e il secchione, la proposta di Marco Sarra ad Angelica Preziosi

Proposta improvvisa alla Pupa e il secchione per Angelica Preziosi prima dell’eliminazione dal programma. Non dal suo Secchione Mazzoni ma da un Pupo che – come senz’altro ricorderete – le ha fatto perdere la testa sin dall’inizio: parliamo di Marco Sarra, in coppia con l’agronoma Sandra Maestri. Sarra ha voluto consegnare un bel mazzo di fiori ad Angelica, e le ha scritto anche una bella lettera in cui le ha chiesto di frequentarsi fuori: “Vorrei dirti tante cose – queste le sue parole – ma spero di avere il tempo per farlo dopo il programma. Sfidarti in semifinale è stata una sofferenza perché avrei voluto continuare con te fino alla fine. Tu mi hai conquistata con la tua sensibilità, la tua riservatezza, il tuo stile unico ed elegante. Ho molto altro da dare e se tu vorrai usciti da questo programma potremo scoprirlo insieme”.

Marco e Angelica, la reazione di Mazzoni alle parole del Pupo

Mentre Marco leggeva la lettera ad Angelica Mazzoni era in evidente difficoltà perché è da sempre innamorato della Pupa, sebbene lei abbia chiarito sin da subito che non avrebbe mai potuto nascere nulla. Mazzoni ha ingenuamente sottovalutato la dichiarazione di Marco, un “gesto – secondo lui – molto carino e affettuoso che può essere sintomo che si vogliono conoscere come amici e formare un bel rapporto d’intesa”. Inutile dirvi che tutti hanno riso all’ascolto di queste parole, e che lo stesso Marco ha sottolineato di volere qualcosa di più da Angelica. Lei? Sembrava non essere molto entusiasta in realtà, anche se forse tutto è dipeso dall’emozione; ad ogni modo non ha smentito di voler conoscere Marco fuori e ha messo in evidenza il fatto che sia un bel ragazzo.

Angelica e Marco, dopo La pupa e il secchione stanno insieme?

Come stanno adesso dopo la Pupa e il secchione? La risposta è: non lo sappiamo perché né lui né lei hanno postato foto o video assieme, né – a differenza di Massa e Carlotta o di Stella e De Benedetti – hanno fatto parlare di sé per uscite o gesti particolari. Dite che non hanno potuto per via del programma? Oppure non è davvero nato nulla dopo la fine della Pupa e il secchione? Tendiamo a escludere che i due stiano assieme perché in qualche modo lo avremmo saputo; saremmo felici di essere smentiti però, visto che entrambi si piacevano parecchio. Restate con noi!