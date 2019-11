Marco e Ambra oggi, è tutto finito? Rapporto in bilico: “Si sentono meno”

Marco e Ambra di Matrimonio a prima vista, cosa è successo dopo lo speciale Sei mesi dopo

Cosa sta succedendo tra Marco e Ambra oggi? I due protagonisti di Matrimonio a prima vista sono riusciti a costruire una bella amicizia, nonostante il divorzio in corso. E proprio per questa serenità raggiunta erano un po’ invidiati dalle altre due coppie, che invece si sono lasciate in acque più burrascose. Marco Rompietti e Ambra Radicioni non sono mai stati una vera coppia durante il programma ed è anche ciò che ha confermato lui nell’incontro con gli esperti Sei mesi dopo. Quando hanno comunicato di volere il divorzio, inoltre, Ambra aveva subito chiesto a Marco di rimanere amici, ma lui non ha voluto in un primo momento. Poi pare sia stata lei a bussare più volte alle porte di lui, che alla fine ha ceduto. Marco e Ambra dopo Matrimonio a prima vista sono rimasti amici, si sono frequentati e sentiti spesso e sembrava essere nata effettivamente una bella e sincera amicizia.

Marco Rompietti su Instagram: le parole su Ambra, ma oggi non si sentirebbero più come prima

Lui ha anche difeso l’ex moglie e si tenevano per mano. Ma sarà durata nel tempo? Pare di no. L’ha difesa da insulti e offese anche nel post su Instagram: “Ho conosciuto una bella persona, di quelle che umanamente se ne trovano poche, molto distante dai commenti eccessivamente duri che gli sono piovuti addosso, e se oggi ci vogliamo bene, è perché entrambi ci siamo compresi nei nostri pregi, così come nei difetti”. Non una parola su come stanno le cose oggi, ma a parlare è stato invece Luca Serena, ex marito di Cecilia De Stefanis. Intervistato da Fanpage, Luca ha detto la sua sui due: “Tra Marco e Ambra alla fine si era creata una bella amicizia, ma dopo lo speciale si sono visti e sentiti molto meno, non so per quale motivo. Marco comunque non era innamorato di Ambra, per lui era una partecipazione attiva all’esperimento”.

Marco e Ambra oggi, la verità sulla coppia di Matrimonio a prima vista

Dunque Marco e Ambra oggi non sarebbero più molto amici come prima, o meglio il rapporto si sarebbe un po’ raffreddato. Questa almeno è la sensazione avuta da Luca, o le informazioni in suo possesso che ha voluto condividere con il pubblico di Matrimonio a prima vista. Arriveranno delle dichiarazioni da parte di Marco e Ambra a definire bene il loro rapporto oggi? Per esempio, Fulvio ha chiarito in che rapporti è con Federica, dopo il bacio.