Marco Carta spiazza i fan: “Ci sarò sempre, devo raccontarvi delle cose”

Marco Carta sorprende i suoi sostenitori con un messaggio pubblico

Marco Carta sa sempre come sorprendere i suoi fan. Lo ha fatto anche oggi, in serata, con un lungo messaggio dedicato proprio a loro, che sono stati dalla sua parte dalla vittoria ad Amici di Maria De Filippi. Non dimenticherà mai quel giorno, quando tutto ebbe inizio: ha avuto una carriera fatta di successi e certamente l’apice lo ha raggiunto con La forza mia, la canzone che ha permesso al primo ex concorrente di un talent show di vincere al Festival di Sanremo. Con lui, sono cominciati a nascere dei veri cantanti di successo usciti dai talent; con lui, si è aperto un nuovo modo di concepire la musica (e anche le case discografiche hanno dovuto accettare la grande influenza dei talent).

Il futuro di Marco Carta: la sua più grande speranza

Se la notizia del suo fidanzato ha sorpreso, anche questo suo ultimo messaggio pubblicato su Instagram ha sortito lo stesso effetto: “Volevo ricordarvi che ci sono, io ci sarò e l’augurio più bello è che il successo più grande con soddisfazioni annesse debba ancora arrivare. Questo è il mio mondo, il mio mondo siete voi. Siete stati e sarete la mia casa portatile, il mio alloggio, il mio porto e la coperta che asciugherà ancora qualche lacrima, alcune di gioia, alcune di rabbia, ma ci sarete. […] La forza mia è la mia voce, quest’ultima deve dire tante cose e non vede l’ora di esprimersi al meglio”.

Il successo di Marco Carta, 11 anni de La forza mia e della sua vittoria a Sanremo

Ha approfittato di dire queste parole in una giornata importante: “11 anni fa esatti ad oggi, usciva il disco de La Forza Mia. Sembra passato solo un attimo, un lunghissimo attimo. Ricordo ogni singolo momento del del festival di Sanremo, ma non sapevo che tanto di più doveva arrivare”. Presenterà presto il suo nuovo singolo, magari ad Amici, il programma che gli ha permesso di toccare con mano il successo? Magari potrebbe essere un personaggio di punta, viste le ultime novità sulle commissioni che riguardano il Serale!