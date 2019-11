Marco Carta presenta il fidanzato Sirio: “Scelgo te mille volte” FOTO

La prima foto di Marco Carta col fidanzato Sirio

Marco Carta è ufficialmente uscito allo scoperto col fidanzato Sirio. Il cantante e il compagno stanno insieme da ben quattro anni ma solo di recente la loro storia d’amore è diventata pubblica. Dopo il coming out da Barbara d’Urso l’artista lanciato da Amici non si è più nascosto e ha parlato a lungo dell’amore che prova per Sirio. Quest’ultimo ha però sempre chiesto a Marco di restare nell’anonimato, in modo da rispettare la propria privacy. Oggi, a quanto pare, quella richiesta è cambiata e Sirio ha acconsentito a mostrarsi sull’account Instagram di Carta. Che, sempre più felice e orgoglioso di questa relazione, non ha potuto fare a meno di rivolgere una toccante dedica alla sua dolce metà.

La romantica dedica di Marco Carta per il fidanzato Sirio

“In mezzo a tanti, Roma o Milano non fa differenza. Scelgo te mille volte. Una foto di me e di te”, ha scritto Marco Carta su Instagram, ricevendo in pochi minuti numerosi like e commenti positivi. Poco e nulla si sa della vita di Sirio, che non fa parte del mondo dello showbiz.

Sirio e Marco Carta legati ormai da ben quattro anni

Sirio condivide gli stessi valori di Marco ed è da sempre molto legato alla sua famiglia, in particolare alla sorella e al papà scomparso l’estate scorsa a causa di una brutta malattia.