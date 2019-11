Marco Carta torna in tv dopo l’assoluzione: lacrime per il fidanzato Sirio

Marco Carta è stato assolto: a Live-Non è la d’Urso piange per la sorpresa del fidanzato Sirio

Marco Carta è tornato a Live-Non è la d’Urso per parlare della recente assoluzione che l’ha visto protagonista. Il cantante lanciato da Amici è stato scagionato da qualsiasi accusa circa il presunto furto avvenuto a La Rinascente di Milano lo scorso 31 maggio. Marco ha ribadito la sua estraneità ai fatti e ha ammesso di aver attraversato un periodo complicato. Carta ha sofferto molto per la faccenda ma soprattutto per le critiche feroci e gli insulti di cui è stato vittima negli scorsi mesi. Tanto che l’ex vincitore del Festival di Sanremo si è addirittura rivolto alla polizia postale per denunciare le tante persone che l’hanno colpito – ingiustamente e duramente – sui social network. Per fortuna in questi mesi il 34enne ha potuto contare sulla presenza della sua famiglia e del fidanzato Sirio. Proprio quest’ultimo ha voluto fare una piccola sorpresa all’artista nel salotto di Barbara d’Urso.

Il messaggio di Sirio emoziona Marco Carta a Live-Non è la d’Urso

Sirio, il fidanzato di Marco Carta, ha mandato a Live-Non è la d’Urso un video messaggio nel quale ha speso parole di amore e stima nei confronti del cantante. In questi giorni bui i due si sono fatti forza a vicenda: non è cambiata solo la vita di Marco ma anche quella di Sirio. Quest’ultimo ha infatti dovuto fare i conti con la scomparsa del padre, che l’ha inevitabilmente segnato. “Sono stato preso di mira soprattutto sui social e ora ho portato tutto alla polizia postale. Barbara quando sono venuto qui io sapevo di non aver fatto niente, ma in Italia spesso è più facile credere alle cattive cose che a quelle belle. Questo è un paese che punta facilmente il dito. Avevo problemi ad uscire per strada, mi sentivo osservato, ho trovato rifugio in Ufi (soprannome di Sirio, ndr)”, ha puntualizzato Carta a Live-Non è la d’Urso.

Marco Carta fidanzato: chi è Sirio, l’amore del cantante

Marco Carta è fidanzato da quattro anni con Sirio ma i due sono usciti allo scoperto solo qualche mese fa. Poco e nulla si sa della vita di Sirio, che non fa parte del mondo dello showbiz. Sirio condivide gli stessi valori di Marco ed è da sempre molto legato alla sua famiglia, in particolare alla sorella e al papà scomparso l’estate scorsa a causa di una brutta malattia.