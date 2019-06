Marco Carta oggi è cambiato: la richiesta del fidanzato

Marco Carta e il fidanzato: come è nata questa storia d’amore

Marco Carta è cambiato grazie all’amore. L’incontro con il fidanzato, con il quale la relazione procede a gonfie vele ormai da quattro anni, ha smussato alcuni lati del cantante. L’ex vincitore di Amici ne ha parlato in una lunga intervista rilasciata al settimanale Di Più, nel numero in edicola da sabato 29 giugno. Da quando ha trovato l’uomo ideale, la sua anima gemella, l’artista sardo è diventato meno strafottente e meno aggressivo. Ma soprattutto meno diffidente nei confronti delle persone: a causa della sua drammatica situazione famigliare (Carta ha perso entrambi i genitori quando aveva solo 10 anni) non è mai stato facile per Marco fidarsi del prossimo.

La richiesta del fidanzato di Marco Carta: la dichiarazione

“Sono felice: quella con il mio fidanzato è la storia d’amore che avevo sempre sognato. Negli ultimi anni sono molto cambiato, sono migliorato, credo che sia merito anche di questo cambiamento se sono così felice e sereno”, ha dichiarato Marco Carta. Nonostante questo grande sentimento, il fidanzato ha fatto una richiesta importante all’interprete: “Lui non vuole che dica né il suo nome né il suo lavoro. È l’opposto di me: è molto riservato e si chiede come faccio a stare sempre al centro dell’attenzione. Parla il giusto, io sono logorroico. Poi è molto organizzato mentre io sono un ritardatario cronico. Siamo fidanzati da quattro anni, per lui mi sono trasferito da Roma a Milano”.

Dove e quando Marco Carta ha conosciuto il fidanzato

Marco Carta ha conosciuto il nuovo fidanzato – il cui nome dovrebbe essere Sirio secondo le indiscrezioni – a Milano nel 2015, prima della partecipazione del cantante all’Isola dei Famosi. “Quei giorni ero in città per lavoro, facevo sempre la stessa strada alla stessa ora, lo incrociavo e ci scambiavamo qualche sguardo timido. Un giorno non l’ho incrociato, ci sono rimasto male e mi sono fermato in un bar per una caffè: il tempo di ordinarlo e lui è arrivato. Abbiamo iniziato subito a parlare”, ha raccontato Carta.

Marta Carta sogna il matrimonio e i figli col fidanzato

La relazione tra Marco Carta e il fidanzato è così seria che in un’intervista a Vieni da me di Caterina Balivo, l’ex vincitore di Tale e Quale Show ha ammesso di sognare matrimonio e figli.