Marco Carta si sposa? “Desidero anche un figlio”, la confessione

Marco Carta si sposa? Il cantante, ospite a Vieni da me, ha svelato il più grande desiderio di sposarsi e diventare padre

Marco Carta ha festeggiato il suo 34 esimo compleanno a Vieni da me di Caterina Balivo. Il cantante, vincitore di Amici nel 2008, ha ricevuto gli auguri di molte persone a lui vicine; dagli amici fino al fratello Alessio, ed è stato proprio lui a rivolgergli una domanda che possiamo definire scomoda, quella sul matrimonio. Carta, che in tv spesso e volentieri ha parlato del suo fidanzato, desidera convolare a nozze e anche avere un figlio. Un discorso quello di Marco molto forte e ampio e che chiama in causa uno dei temi caldi del momento: le unioni civili. Dopo il matrimonio commovente di Eva Grimaldi e Imma Battaglia, celebrato domenica 19 maggio, anche Marco Carta spera di sposarsi ma non adesso.

Marco Carta e il matrimonio: quando si sposa?

Durante l’ultima ospitata dalla Balivo, Marco Carta aveva parlato del suo fidanzato, di cui però non sappiamo nulla. Durante l’intervista nello show pomeridiano di Rai 1, Carta aveva solo aggiunto alcuni dettagli a quel poco che sapevano: lui e il fidanzato convivono da tre anni, ma non sa se presentalo al pubblico, perché lui desidera una vita normale e non sotto i riflettori, come, volente o nolente, è la vita del cantante. Ma la curiosità che tutti abbiamo è ora svelata, alla domanda del fratello Alessio che gli chiede: “Ma quando ti sposi?“, Marco ha risposto: “Qualche tempo fa circolava sul web la voce che mi fossi sposato segretamente ma non è vero. Sicuramente sì, voglio sposarmi! Ma non adesso, perché io non ho 34 anni“, ha detto scherzando sulla sua età. “È un passo che voglio fare. Non mi dispiacerebbe neanche avere un figlio e in ogni forma, per dare ad un figlio quello che a me è mancato. Mi vedo a darmi al 100% ad un figlio o una figlia. Ma è un discorso gigantesco“, ha infine chiosato il cantante.

Marco Carta e il desiderio per il compleanno: la frase fa pensare

Sta facendo molto pensare il desiderio che Marco Carta ha espresso al momento di spegnere le sue 34 candeline. Il cantante che abbiamo imparato a conoscere ad Amici di Maria De Filippi, il talent di Canale 5 che ha anche vinto nel 2008, ha detto queste precise parole: “Desidero che la Rai, quest’anno, mi faccia un regalo!“. A cosa si riferiva Marco? C’è qualcosa che noi non sappiamo e importanti progetti in cantiere? Attendiamo e lo sapremo presto.