Marco Carta pronto a presentare il fidanzato al pubblico: “Dipende da lui”

Marco Carta a Vieni da me

Un gradito ritorno quello di Marco Carta a Vieni da me da Caterina Balivo durante la puntata del 25 aprile 2019. Il cantante è completamente a suo agio davanti alla cassettiera del pomeriggio di Rai1; il risultato è una bellissima intervista a cuore aperto. Marco è in formissima, sempre alla moda ed emozionato nel raccontare i suoi grandi amori: la musica, i suoi fan del ‘World Paper’, l’adorata madre ed il suo fidanzato. In esclusiva, Carta rivela che a giugno uscirà il suo nuovo album, che sarà anticipato da un singolo. La copertina del nuovo disco ritrae il suo volto, decorato con schizzi di colore realizzati proprio da lui (inizialmente era previsto che se ne occupassero i grafici). Marco tornerà a Vieni da me il 21 maggio per festeggiare il suo 34esimo compleanno.

Il fidanzato di Marco Carta

Marco Carta, che ha fatto outing da tempo ed ha dovuto anche replicare alle critiche, ha parlato del fidanzato: “Conviviamo da 3 anni, prima o poi lo vedrete, dipenderà da lui. Lui desidera una vita normale, non ha intenzione che la sua faccia venga spiattellata ovunque. Però magari prima o poi succederà“. L’ex di Amici spiega che, per una persona normale con un lavoro normale, potrebbe essere abbastanza impegnativo venir etichettato come il fidanzato di Marco Carta. A quanto pare il fidanzato è molto geloso di Marco: “Lo nega, ma è geloso. A volte mi riprende e mi dice che il pacco in vista non va bene“, riferendosi alle foto pubblicate su Instagram. Caterina Balivo è imbarazzatissima, ma il pubblico è divertito e si finisce per parlare di pacchi di Natale!

Il padre di Marco Carta

Marco ricorda il padre scomparso, una figura che è mancata nella sua vita, ma che oggi lui ha perdonato: “Ho saputo alcune cose, che non voglio dire, ma ho capito che lui ha avuto problemi in quel momento della sua vita. Fino ai miei 9 mesi c’è stato, poi si è perso. Non è giusto quello che ha fatto, ma è giusto perdonarlo“.