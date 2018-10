Marco Carta, l’ironia sui social dopo il coming out a Domenica Live lo ferisce: ecco quello che è successo nelle ultime ore

Quella di ieri è stata una giornata importante per Marco Carta. A Domenica Live, infatti, il cantante ed ex allievo di Amici ha deciso di aprire il suo cuore e di dichiarare pubblicamente di essere innamorato di un altro uomo. Il fatto di aver scelto gli studi di Canale 5 per fare il suo coming out è stato molto apprezzato da Barbara d’Urso, da sempre molto vicina al mondo gay e impegnata nella difesa dei diritti LGBT. La stessa sensibilità della conduttrice Mediaset, tuttavia, non hanno dimostrato di avere alcuni utenti sui social che, nelle ultime ore, hanno continuato a fare dell’ironia spicciola e gratuita sull’orientamento di Marco.

Marco Carta preso di mira sui social: la reazione del cantante e la sua risposta agli haters dopo il coming out a Domenica Live

“Sono molto orgogliosa che Marco abbia scelto me e il pubblico di Domenica Live per raccontarsi come non aveva mai fatto finora” ha scritto su Instagram Barbara d’Urso. La stessa, poi, ha aggiunto: “L’amore è uno, l’amore non deve nascondersi e chi ama deve andare a testa alta. Gli omofobi se ne dovranno fare una ragione. Grazie Marco!”. Ai ringraziamenti di Barbara, allora, Marco Carta ha voluto replicare lanciando un chiaro messaggio a chi sul web lo ha preso in giro nelle ultime ore. “Grazie Barbara, you are special” ha commentato il cantante “Per quanto riguarda gli ironici, non hanno ancora capito. Io ora sono felice, prima no. Viva la libertà”.

Domenica Live, Marco Carta si racconta: “Sono gay, ho un fidanzato”

“Il primo bacio che ho dato a un ragazzo mi ha lasciato senza respiro. Sono qui perché deve essere normale per le persone che stanno a casa, per le famiglie. Mi faceva soffrire non poter camminare per strada con la persona che amo”. In questo modo, ieri, Marco Carta ha fatto coming out a Domenica Live. La decisione di svelare al mondo i suoi sentimenti, di fatto, ha comunque raccolto molti consenti. Se è vero infatti c’è stato chi si è permesso di ironizzare sulla cosa, è altrettanto vero che, nelle ultime ore, tante sono state le parole di affetto riservate a lui sui social.