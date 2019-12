Marco Carta dice no al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini

By

Concorrenti Grande Fratello Vip 2020: Marco Carta non ci sarà

Nessuna partecipazione al Grande Fratello Vip 2020 per Marco Carta. Da giorni si parlava di un probabile coinvolgimento del cantante lanciato da Amici ma l’artista ha preferito declinare l’offerta di Alfonso Signorini, autore e conduttore della quarta edizione del reality show. È stato lo stesso artista sardo a chiarirlo su Instagram, durante un ask con i follower. Carta ha ammesso che non è la prima volta che gli arriva una proposta del genere ma fino ad oggi ha preferito sempre declinare. Del resto un programma del genere nella carriera di Marco c’è già: nel 2016 il giovane ha partecipato all’Isola dei Famosi insieme a Simona Ventura, Paola Caruso, Mercedesz Henger, Jonas Berami e tanti altri.

La confessione di Marco Carta su Instagram

“Non è vero che sarò al Grande Fratello Vip. Mi è stato chiesto più e più volte negli anni e anche quest’anno ma ho sempre rifiutato”, ha chiarito Marco Carta su Instagram. Il 33enne preferisce dedicarsi ad altri progetti dopo la tanto chiacchierata assoluzione arrivata qualche settimana fa. Marco sta già lavorando al suo nuovo album, che potrebbe uscire tra il 2020 e il 2021. Nell’attesa si gode l’amore del suo Sirio, il fidanzato che gli sta accanto da quattro anni e con il quale solo di recente è uscito allo scoperto.

Marco Carta innamorato pazzo del suo Sirio

“In mezzo a tanti, Roma o Milano non fa differenza. Scelgo te mille volte. Una foto di me e di te”, ha scritto Marco Carta a corredo di una foto che lo immortala accanto a Sirio, un ragazzo molto riservato che non fa parte del mondo dello showbiz.