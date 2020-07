Marco Carta bacia fidanzato Sirio, foto e dichiarazione: cantante felice

Marco Carta ha voluto condividere un momento di gioia con i suoi follower postando due foto davvero carine di lui assieme al fidanzato Sirio. Come ben sapete e come senz’altro avrete notato casomai non lo sapeste, il cantante lanciato da Amici di Maria De Filippi non ama condividere molti dettagli sulla sua vita privata, a differenza delle tante coppie che invece preferiscono tenere costantemente aggiornati i fan. A beneficio in alcuni casi di sponsorizzazioni e pubblicità varie ed eventuali. Ecco perché i fan hanno reagito con grande entusiasmo agli scatti postati di recente dal cantante: sono foto rare che testimoniano ancora una volta la sua felicità dopo il coming out e dopo aver trovato Sirio.

Marco Carta e Sirio insieme, l’estate inizia: la dichiarazione d’amore e le foto su Instagram

Le parole di Marco sono molto belle e mostrano che c’è molta sintonia con il suo nuovo ragazzo: Carta ha scritto che finalmente l’estate è cominciata anche per loro e che se questa sarà bella la prossima lo sarà ancor di più. Nella prima foto il cantante dà un tenerissimo bacio al suo Sirio mettendo in evidenza il suo orecchino, nella seconda si mostra semplicemente felice assieme a lui in una foto scattata a entrambi da qualcuno. Le foto di ogni coppia insomma. Che sicuramente Carta, dopo aver fatto un lungo lavoro su sé stesso e aver capito di essere gay, tenerà per sempre custodite nei suoi ricordi. Si tratta di momenti belli, no? In fin dei conti per tutti questa è l’estate dopo la fine del lockdown nonostante il Covid-19 continui purtroppo a circolare. Tra una polemica assurda e l’altra.

News Marco Carta, il cantante supera con Sirio un momento difficile

Marco può essere davvero felice della vita che sta vivendo: è riuscito a realizzare i suoi sogni entrando nel mercato discografico e sta con una persona con cui può costruire serenamente e passo dopo passo il proprio futuro. Non possiamo che esserne contenti, anche a fronte del recente lutto che ha colpito lui e la sua famiglia. Buona estate!