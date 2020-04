Marco Carta, grave lutto per il cantante: è morta la nonna

Il cantante colpito da un grave lutto famigliare: è deceduta la nonna, l’addio sui social

Brutte notizie per l’ex vincitore di Amici. Pochi minuti fa, Marco Carta ha pubblicato un post su Instagram con il quale ha voluto dare l’ultimo saluto a sua nonna, deceduta nella giornata di oggi 20 aprile. In questo caso non c’entra il Coronavirus. La nonna è stata una figura importante per l’artista: dopo la prematura scomparsa della mamma, Marco è cresciuto insieme alla nonna materna, Elsa. Nel post, l’artista ha voluto condividere il suo dolore con i follower: “È dura lasciarti, il mio egoismo ti avrebbe voluto per sempre con me”. Attualmente Carta si trova in Sardegna con il resto della sua famiglia per trascorrere questo periodo di quarantena, come il resto del Paese, a causa dell’emergenza sanitaria.

Marco Carta, è morta la nonna: “Mi hai insegnato ad amare”

“Sei e sarai per sempre la donna a cui devo più di tutto e tutti. Sei la donna che ha messo a tacere tutte le mie insicurezze. Mi hai insegnato ad amare con garbo ma anche ad amare più me stesso”, continua il messaggio di Marco sui social. Un momento davvero duro per l’artista che, dopo la sua vittoria ad Amici e il trionfo a Sanremo, ha affrontato i vari pregiudizi in merito al suo orientamento ses.uale. A dare manforte è sempre stata nonna Elsa, la donna che lo ha accudito e protetto dopo il decesso di mamma Monica.

“Avrei così tante cosa da dire”

Il cantante, che poco fa ha festeggiato gli 11 anni dell’uscita del disco ‘La forza mia’, contenente l’omonimo singolo con il quale trionfò a Sanremo, ha condiviso sui social un video in cui lo si vede scherzare con la signora Elsa, porgendole omaggio e salutandola con dolci parole: “Avrei così tante cose da dire per descrivere la tua immensa bellezza ma lascio che che chiunque quando guarderà il cielo se ne accorga da se. Ti amiamo. Buon viaggio Elsina”.