Marco Carta emoziona Caterina Balivo: il ricordo della madre e i duetti con Irama e Arisa

Marco Carta torna a Vieni da me: le confidenze a Caterina Balivo

Marco Carta è tornato a chiacchierare con Caterina Balivo nel salotto di Vieni da me. Il cantante sardo deve scegliere con quale cantante, tra quelli proposti della regia, vorrebbe duettare. Tra le prime proposte arriva quella di Miguel Bosè con cui Carta ha già duettato, parlando di “una grande emozione”. Marco poi rivela che amerebbe duettare anche con i Negramaro, ormai storica band del panorama musicale italiano amata da pubblico e critica. “I Negramaro sono strutturati. Giuliano, poi, è una persona molto sensibile, speciale quindi non nego che mi piacerebbe collaborare con loro”, afferma l’ospite canterino di Vieni da me che parla anche di Irama, affermando che in passato doveva fare un duetto con lui e che in futuro potrebbe esserci la possibilità di una collaborazione. Marco ha parlato anche della madre Monica, morta quando lui era solo un bambino; facendo emozionare la padrona di casa.

Marco Carta: il racconto della grande amicizia con Arisa

Marco Carta che da poco ha fatto coming out parlando del fidanzato coetaneo; svela a Caterina Balivo di avere un bellissimo rapporto di amicizia con Arisa. Il cantante de La Forza Mia racconta alla conduttrice di quando ha incontrato la collega per la prima volta: lui era in gara nei big al Festival di Sanremo e lei nelle nuove proposte. Carta racconta di un viaggio in treno fatto insieme in cui Rosalba (così chiama la cantante Arisa, all’anagrafe Rosalba Pippa) lo avrebbe riempito di domande sul come era la vita da cantante e poi afferma “Rosalba è una delle voci più belle d’Italia, veramente! Ai passeri… lo spacca”. A questo punto la Balivo gli chiede se, vista l’amicizia che li lega, ha mai pensato di fare qualcosa con lei. Marco risponde senza esitazione: “Mi piacerebbe tantissimo, ma non glielo ho mai chiesto”. Il cantante poi confida che con l’amica parlano di così tante cose da confondersi, ma mai di lavoro. Così poi alla fine tra i cantanti con cui duettare, sceglie in modo definito Arisa.

Vieni da me: Marco Carta parla di Elton John e ricorda la mamma e la nonna

Il cantante di Amici per un duetto ipotetico sceglie l’amica e collega italiana Arisa, anche difronte al grandissimo Elton John. Alla conduttrice rivela che la sua canzone preferita del cantautore inglese è Candle in the wind, per un motivo particolare che riguarda la madre scomparsa e la nonna. Così’ fa emozionare Caterina Balivo: “Lui è un sogno per me, lo adoro. La canzone che mi piace di più è Candle in the wind. Lui dedicò il brano a Lady Diana, l’anno prima era morta mia madre. Mia nonna si legò molto al caso della principessa e ogni volta che ascolto questa canzone, rivedo mia nonna con lo sguardo perso che pensa a mia madre e anch’io ogni volta che ascolto questa canzone ricordo lei”. Gli occhi di Marco secondo Caterina sono belli come quelli della madre (la foto è stata proiettata sullo schermo in studio), e così gli dice: “Marco, mi emozioni sempre!”.