Amadeus al Festival di Sanremo 2020? “A Sanremo non si dice di no”

Amadeus, il conduttore si racconta e sul Festival di Sanremo dice…

Intervistato da TvBlog, Amadeus, fa un resoconto sul successo di Ora o mai più, che nell’ultima puntata ha chiuso con un seguito importante del pubblico. Il conduttore de I Soliti Ignoti e Ora o mai più arriverà al Festival di Sanremo? Sono tante le voci e i rumors che ormai da settimane lo vorrebbero al timone della kermesse canora nell’edizione 2020, con al suo fianco la collega ed amica Antonella Clerici. Sono questi i due nomi che più ricorrono sui siti di gossip e nelle riviste in edicole. Proprio in relazione alla possibilità di condurre il Festival, Amadeus risponde: “Sanremo è ovviamente il massimo per uno che fa il mio mestiere. Sanremo appartiene alla tradizione del nostro paese, è una specie di Carnevale di Rio nostrano“. Poi ha precisato: “Il Festival l’ho sempre seguito fin da ragazzino, per passione prima e per lavoro poi. Chiunque fa il mio mestiere sogna di condurlo prima o poi. Detto questo mi piace dire che ora ho la fortuna di lavorare tanto e bene, quindi non ne faccio una malattia, se dovesse però capitare ben venga. Va fatto bene, dove uno si assume anche la responsabilità di tutte le scelte. Sanremo ti capita una volta nella vita ed almeno quella volta è giusto farlo come lo vuoi fare“.

Amadeus a Sanremo 2020? “A Sanremo non si dice di no”

Amadeus sarebbe pronto ad accettare la conduzione della prossima edizione de Il Festival di Sanremo? Secondo quanto affermato dallo stesso conduttore a TvBlog, non se la sentirebbe di rifiutare un’occasione così importante: “Su due piedi direi che a Sanremo non si dice di no, ma proseguirei spiegando come lo vorrei fare, aggiungendo che si devono fidare di me“. Una conduzione quella presunta di Amadeus che potrebbe essere diversa da quella di Baglioni. Come spiegato dal conduttore stesso, apporterebbe dei cambiamenti al programma. Avrebbe così già un’idea di come farlo e come organizzarlo. “Si l’idea nella mia testa ce l’ho. Sognare non costa niente“, ha concluso Amadeus.

Amadeus commenta il successo di Ora o mai più

Nella stessa intervista, Amadeus ha anche commentato il successo della seconda edizione di Ora o mai più. Un’edizione con molte polemiche ma che è piaciuta molto al pubblico. Nonostante, litigi in diretta, frecciatine nei back stage e polemiche anche fuori dallo stesso palco di Rai 1, il programma ha appassionato molti italiani. “Non avevo particolari aspettative rispetto ai dati di ascolto, sapendo anche che dall’altra parte c’era il programma più forte di Canale 5. Ero però allo stesso tempo molto lusingato di andare di sabato sera e contro C’è posta per te, una straordinaria macchina di ascolti“, ha dichiarato Amadeus.