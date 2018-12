Marco Carta parla del suo fidanzato: “È un mio coetaneo”

Marco Carta gay, chi è il fidanzato? Ultime rivelazioni del cantante

È un periodo d’oro per Marco Carta. Il cantante lanciato da Amici sta lavorando parecchio ed è innamorato. Dopo il coming out a Domenica Live, il sardo non ha rivelato l’identità del suo fidanzato. Ma in un’intervista rilasciata al settimanale Vero ha svelato nuovi dettagli sulla persona più importante della sua vita. Come confidato da Marco, il fortunato è un coetaneo, conosciuto a Milano grazie a degli amici in comune. “Rispetto a me lui è tutto il contrario, forse proprio per questo mi ha colpito. È molto pacato ed equilibrato, io invece sono schizzato e sempre a mille. È bello avere una persona così rilassata accanto”, ha ammesso l’amico di Barbara d’Urso. Dopo questo incontro Carta ha deciso di lasciare Roma per andare a vivere a Milano, anche se la coppia non convive ancora.

Marco Carta non convive ancora con il suo fidanzato

“Ho lasciato Roma dopo aver iniziato a frequentarlo. Senza fare troppi progetti, gli ho detto: “Se tra un anno stiamo ancora insieme, mi trasferisco nella tua città”, ha spiegato Marco Carta. Che ora è felice di questa scelta, visto che Milano è pure la città giusta per crescere professionalmente. “Non viviamo insieme ma in due case separate e vicine. Trascorriamo molto tempo insieme, uscendo con gli amici o facendo gite fuori porta, ma non disprezziamo le serate passate sul divano a guardare film e serie tv”, ha dichiarato il 32enne.

I nuovi impegni professionali di Marco Carta

Oltre all’amore, Marco Carta è molto concentrato sulla sua vita professionale. L’interprete ha lasciato la sua casa discografica per affidarsi ad un’etichetta indipendente con la quale uscirà in primavera il prossimo album. L’ultima fatica musicale è stata anticipata dalla canzone Una foto di me e di te, uscita lo scorso 29 ottobre. Inoltre Marco è pronto a tornare in tv: sarà il giudice del programma tv di La5 iBand.