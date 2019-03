Marco Carta e Barbara d’Urso replicano alle critiche di Mahmood

Live-Non è la d’Urso: Barbara e Marco Carta rispondono a Mahmood

Nella terza puntata di Live-Non è la d’Urso si è parlato delle recenti critiche di Mahmood sul coming out di Marco Carta a Domenica Live. Il vincitore del Festival di Sanremo 2019 non ha apprezzato la scelta del collega. A distanza di mesi Barbara d’Urso e Marco Carta hanno deciso di replicare alle parole dell’interprete di Soldi. “Mahmood mi piace tanto come artista. Ma voglio dirgli che io quando vado in giro, quando vado a fare la spesa come tutti, vengo quotidianamente fermata da quei ragazzi gay che mi ringraziano per quello che faccio visto che molti vengono da piccoli paesini, da realtà retrograde, che non accettano ancora i gay. E io, che piaccia o meno, continuerò a fare questo con orgoglio”, ha dichiarato la conduttrice napoletana, che solo qualche giorno fa è sbottata a Pomeriggio 5 contro un santone che ha definito i gay “persone malate”.

Marco Carta replica a Mahmood a Live-Non è la d’Urso

“Ognuno la pensa come vuole. Voglio solo dire che ho trovato un articolo di un anno fa nel quale Mahmood diceva che l’outing va sempre fatto, in qualsiasi modo e in qualsiasi forma perché dirlo è un bene. Non è tanto coerente“, ha invece detto Marco Carta a Live-Non è la d’Urso.

Cosa aveva detto Mahmood su Marco Carta e la d’Urso

Le parole di Mahmood a riguardo erano state le seguenti: “Dichiarare ‘sono gay’ non porta da nessuna parte, se non a far parlare di sé. Andare in tv da Barbara d’Urso a raccontarlo mi sembra imbarazzante. Così si torna indietro di 50 anni”.