Barbara d’Urso, frecciatina di Mhamood: “Imbarazzante andare in TV da lei”

Mhamood si racconta prima del Festival di Sanremo: Gay io? “Non penso si debbano fare distinzioni di questo tipo”

Intervistato da Vanity Fair Mhamood, prima della sua partecipazione al Festival di Sanremo, si è voluto raccontare ai lettori della rivista, stando molto attento però a non svelare troppo sulla sua vita privata. In merito alle sue ultime dichiarazioni pubblicate dal sito gay.it, che molti hanno considerato una sorta di coming out, Mhamood ha oggi specificato: “No, non ho fatto coming out. Ho solo rilasciato un’intervista a un sito gay oriented. Tutto qui […] Gay, etero, penso che non ci debbano essere più distinzioni di questo tipo”.

Barbara d’Urso, arriva la frecciatina di Mhamood: “Imbarazzante andare in TV da lei”

Mahmood, durante l’intervista, è stato invitato a riflettere su come – spesso – il coming out di un personaggio pubblico sia in grado di aiutare la gente comune. Al di là del suo orientamento, dunque, bisogna riconoscere che parlare di certi temi è ancora importante, ma lui in merito a ciò sembrerebbe avere un’opinione ben precisa. “Penso che sia sbagliato, in un certo senso, parlare di queste cose. Dichiarare ‘sono gay’ non porta da nessuna parte, se non a far parlare di sé. Andare in TV da Barbara d’Urso a raccontarlo mi sembra imbarazzante. Così si torna indietro di 50 anni”.

Marco Carta a Domenica Live fa coming out, da Barbara d’Urso dichiara: “Sono gay”

L’ultimo ad essere andato da Barbara d’Urso per parlare del suo orientamento e per dichiarare pubblicamente di essere gay, come molti ricorderanno, è stato Marco Carta. “Io ci ho messo questo tempo ma oggi mi sento pronto, sicuro di fare coming out. Sono molto felice, mi sento un peso in meno, forse trenta chili in meno” aveva affermato a Domenica Live. Che le parole di Mahmood, oggi, siano indirizzate (oltre che ai programmi della d’Urso) proprio all’ex allievo di Amici?