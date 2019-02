Marco Borriello e Gilda Ambrosio si frequentano: beccati insieme a Milano

Marco Borriello e Gilda Ambrosio stanno insieme? Ultimi gossip

Dopo l’addio a Stefano De Martino, Gilda Ambrosio sta frequentando Marco Borriello, ex fidanzato di Belen Rodriguez. I gossip di queste settimane trovano conferma nelle foto che il settimanale Chi ha pubblicato nell’ultimo numero in edicola. Il calciatore e la stilista sono stati beccati insieme a Milano, complici e sorridenti. Secondo quanto scrive la rivista diretta da Alfonso Signorini, Borriello ha cominciato a corteggiare Gilda dopo la fine della relazione con De Martino. L’Ambrosio, inizialmente, è stata titubante ma poi ha cambiato idea. E così Borriello e Gilda hanno cominciato a frequentarsi anche se per il momento è ancora presto per parlare di vera e propria coppia.

Borriello e Gilda Ambrosio hanno una passione in comune

Come fa sapere Chi, Marco Borriello e Gilda Ambrosio hanno una grande passione in comune: la moda. Di recente l’ex fiamma di Stefano De Martino ha ceduto il suo marchio The Attico mantenendo il ruolo di brand ambassador. Borriello, invece, dopo aver lasciato la squadra di Ibiza ha intenzione di creare una linea tutta sua. Gilda aiuterà Marco a realizzare il suo sogno?

Belen e Stefano De Martino sono tornati davvero insieme?

Intanto sembra certo il ritorno di fiamma tra Belen e Stefano, rispettivamente ex di Marco Borriello ed ex di Gilda Ambrosio. Ma ad oggi l’argentina e l’ex ballerino non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sugli ultimi pettegolezzi.