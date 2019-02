Borriello e Gilda Ambrosio insieme? Dopo Stefano un altro ex di Belen

Borriello insieme a Gilda Ambrosio? Scoppia la passione tra i due ex di Belen e Stefano

Scoop dell’ultima ora, o quasi. Mentre tutti puntano gli occhi sul presunto ritorno di fiamma tra Belen e Stefano, scoppia la passione tra due ex di questi ultimi. Marco Borriello e Gilda Ambrosio sembrano essersi fidanzati. Il noto e amatissimo calciatore pare abbia perso la testa per la bella fashion blogger di Napoli. Il dettaglio che fa sorridere gli appassioni di cronaca rosa sono le loro precedenti storie d’amore. Ricordiamo che Marco è uno degli stori ex fidanzati della Rodriguez, mente l’influencer è l’ultima fiamma ufficiale di De Martino. A rivelare in grande esclusiva questa presunta nuova liaison d’amore è il settimane Oggi.

Gilda Ambrosio, dopo Stefano De Martino un altro ex di Belen? Passione con Marco Borriello

La nota rivista di gossip rivela che Borriello e Gilda si conoscono ormai da diverso tempo. I due si sono conosciuti ad Ibiza ed hanno trascorso, in qualità di amici, l’ultima notte dell’anno. Ora, però, le carte in tavola sembrano essere notevolmente cambiate. Evidentemente, a forza di trascorrere del tempo insieme, tra l’ex calciatore e la fashion blogger è scattata la scintilla. Oggi parla di passione, sfociata poi in una bellissima storia d’amore. Il tutto diviene più interessante anche perché coincide con il possibile ritorno di fiamma tra Belen e il suo ex marito Stefano. Al momento, i diretti interessati non sembrano voler rivelare maggiori informazioni. Ovviamente, ancora troppo presto per dare certo tale scoop.

Borriello e Gilda Ambrosio stanno insieme? Gossip dell’ultima ora

Gilda Ambrosio in fatto di uomini pare avere gli stessi gusti della sensuale e nota argentina. Belen si è lasciata con Stefano e l’influencer di Napoli ha avviato con lui una relazione d’amore. Ora che si sono lasciati e che lui pare sia tornato tra le braccia della Rodriguez, l’Ambrosio sembra aver messo gli occhi su Marco Borriello, altro ex dell’amatissima showgirl. Attendiamo maggiori informazioni e una qualche conferma da parte di uno dei due.