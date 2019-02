Belen e Stefano, dedica a sorpresa nella notte: ritorno di fiamma confermato?

Belen e Stefano news, cosa sta succedendo davvero fra i due?

Belen e Stefano sono tornati insieme davvero? Chissà se stanno cercando di farci capire qualcosa, con gli ultimi gesti sui social network. Il gossip delle ultime ore non è stato (ancora) smentito. Alfonso Signorini ha pubblicato sul suo settimanale le foto del bacio del ritorno di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, seguito da un video su Instagram in cui si coccolano in aeroporto. In passato, il ballerino ha smentito i vari flirt che gli sono stati attribuiti, mentre adesso non ha ancora proferito parola. Cosa dire di Belen? Proprio sul suo profilo Instagram è arrivata una dedica a sorpresa nella notte.

Belen Rodriguez, dedica d’amore per Stefano De Martino?

Tra le stories, la bella argentina ha postato un’immagine con una bella frase d’amore. Amore per sé stessi, anche, ma nelle sue parole possiamo leggere altro. Nell’immagine c’è scritto questo: “In questo momento della mia vita, sto cercando di fare soltanto le cose che mi rendono felice”. La frase è scritta in lingua spagnola nel post originale postato da Belen Rodriguez. Cosa avrà voluto far sapere? Forse che si è riavvicinata all’ex marito De Martino perché in questo momento è ciò che la rende felice? Altrimenti, sarebbe davvero una strana coincidenza il fatto che abbia pubblicato una frase simile subito dopo le foto che hanno riacceso il gossip. Tutto può essere, comunque, anche che Stefano c’entri poco e nulla con la frase pubblicata da Belen.

Belen e Stefano di nuovo insieme: il gossip non si ferma, arriverà presto la conferma?

Lecito domandarsi se Belen e Stefano sono tornati insieme. Potrebbero confermare il ritorno di fiamma apertamente tra non molto. Prima, però, potrebbero aver deciso di capire bene cosa farne del loro rapporto. Non dimentichiamo che, oltre a un matrimonio finito alle spalle, c’è anche il piccolo Santiago da tenere in considerazione. Mamma Belen e papà Stefano hanno sempre agito per il bene del figlio, per cui lo faranno anche ora. Certo è che le coccole e i baci in pubblico sono difficili da spiegare come una semplice amicizia… O rapporto civile tra ex!