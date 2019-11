Marco Bocci su Emma Marrone: retroscena sul messaggio mandato all’ex

Marco Bocci, arrivano nuove dichiarazioni su Emma Marrone: il retroscena sul messaggio inviato alla cantante dopo la scoperta della malattia

Marco Bocci è tornato a parlare dell’ex fidanzata Emma Marrone. L’attore, oggi marito di Laura Chiatti, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in occasione dell’imminente uscita (28 novembre) di “A Tor Bella Monica non piove mai”, primo film che lo vede nei panni di regista. Durante la chiacchierata con il quotidiano di Via Solferino l’interprete ha anche fatto un salto nel 2018, l’anno in cui è stato aggredito da un herpes che gli è arrivato al cervello, mettendolo in serio pericolo. Un episodio che lo ha cambiato, facendogli vedere il mondo con occhi diversi.

Marco Bocci: lo spavento, la nuova avventura da regista e le parole su Emma

“È stato brutto, davvero brutto”, ha dichiarato Bocci circa l’herpes. “È una cosa che non ti aspetti – ha aggiunto – anche se l’ho realizzata solo dopo. Mia moglie mi ha trovato privo di conoscenza e ha chiamato i soccorsi. Mi sono svegliato dopo tre giorni: ho avuto paura. La consapevolezza di non essere immortale o indistruttibile ti lascia atterrito. Ma, dopo, la botta ti fa apprezzare le cose diversamente: sono ripartito con un’energia nuova”. A proposito di malattia, l’attore è tornato a spendere parole per l’ex fidanzata Emma Marrone, che di recente ha dovuto combattere nuovamente contro il tumore. Lui le ha scritto un post pubblico su Instagram. “Mi ero spaventato. Avevo provato a chiamarla ma aveva il telefono spento: volevo farle arrivare il mio messaggio”, ha spiegato.

Bocci: un giorno potrebbe dirigere Emma in un suo film? “In effetti, chi lo sa?”

Bocci si dice teso e agitato per l’uscita del film che lo ha visto alla guida della regia. Perché non ha dato un ruolo alla moglie? “La tentazione c’era, ma non siamo riusciti a incastrare le date: era su un altro set. Ci siamo dati appuntamento per il mio secondo film che girerò l’anno prossimo: ci sarà anche lei”. Anche Emma Marrone ha debuttato come attrice di recente, magari la dirigerà…”In effetti, chi lo sa?”